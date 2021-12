Variante Omicron, "perché è la peggiore per i guariti". Covid, incubo infinito: le prime evidenze dal Sudafrica

06 dicembre 2021 a

a

a

"E' sicuramente più contagiosa, basta vedere quello che sta succedendo in Gran Bretagna": Walter Ricciardi, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato della variante Omicron, prendendo il Paese di Boris Johnson come esempio: "Lì ci sono più casi di Omicron rispetto al Sudafrica, perché di fatto non c'è nessuna cautela. Bisogna stare attenti e questa attenzione noi la stiamo avendo". Il riferimento è al fatto che in Inghilterra i dispositivi di protezione e la distanza di sicurezza non sono più previsti, a differenza invece dell'Italia.

Variante Omicron, gli Stati Uniti hanno insabbiato tutto? La bomba del New York Times

Parlando della nuova mutazione, poi, il consulente del ministro della Salute ha spiegato che i motivi di allarme sono diversi: "L'estrema contagiosità, il fatto che si sta diffondendo soprattutto in quelle fasce di popolazione non vaccinate, come i bambini che adesso non sono protetti, il fatto che in Sudafrica ci sia stato un aumento forte dell'ospedalizzazione in soggetti giovani". "Ma è vero che può contagiare anche i guariti?", ha chiesto la conduttrice. "Dal Sudafrica è arrivata una prima valutazione in vitro: per quanto riguarda i guariti questa mutazione è un po' peggio della variante Delta, che già un po' eludeva la protezione di chi era guarito o di chi era vaccinato. E' probabile, anzi è sicuro, che possa reinfettare in una percentuale che al momento i sudafricani stimano all'1 per cento".

Sulla possibilità che la terza dose di vaccino anti-Covid non sia l'ultima, Ricciardi è stato chiaro: "E' presumibile che faremo altri richiami perché questo vaccino non dà un'immunità permanente, sicuramente la terza dose prolungherà la protezione, ma non per sempre".

"Una pandemia più letale": dai vertici di AstraZeneca, una condanna a morte? Nel 2022...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.