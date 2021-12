Covid "virus sperimentale". Guido Rasi, la verità inquietante sui vaccini

06 dicembre 2021 a

a

a

A essere "sperimentale" non è il vaccino anti Covid, ma il virus stesso. Lo sottolinea il microbiologo Guido Rasi, consulente del commissario straordinario all'emergenza generale Francesco Figliuolo. Il professore, ospite di Lucia Annunizata a Mezz'ora in più su Rai3 ha svelato cosa sta succedendo nei reparti pediatrici in queste settimane: i medici "stanno vedendo forme di Covid severo nei bambini e quello è il pericolo più grosso, perché è il virus che è sperimentale, non il vaccino". Una formula brutale ma efficace per spiegare perché la campagna vaccinale deve coinvolgere ora anche i piccoli di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

"Vaccino tossico"? Ecco quanti farmaci prende ogni giorno un intubato in intensiva, no-vax muti: la foto-choc

Rasi punta il dito contro chi "ha parlato senza avere i dati e senza conoscere il rapporto rischi-benefici" riguardo alla campagna di immunizzazione degli under 12. I più giovani restano il "serbatoio virale" della pandemia e la diffidenza dei genitori a vaccinarli non aiuterà a sconfiggere il Coronavirus in tempi brevi. Questo nonostante i dati positivi provenienti dagli Stati Uniti, i pionieri nella vaccinazione dei bimbi: "Non sono stati registrati segnali importanti - sottolinea Rasi -. Anzi, ci sono meno effetti collaterali rispetto alla popolazione tra 11 e 18 anni".

Covid, "rischio-morte nove volte maggiore": rapporto-Italia, il profilo dei soggetti "condannati"

Ovviamente, la campagna vaccinale dei più giovani va in tandem con quella della terza dose e per l'immunizzazione di chi, fino a oggi, aveva preferito non farsi inoculare il siero. "Nei primi 5 giorni di dicembre abbiamo avuto 28 decessi per Covid; nei primi cinque giorni di dicembre dell'anno scorso erano stati 240 - ha ricordato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti -. Questo per rispondere a chi dice che il vaccino non funziona. Abbiamo salvato più di 200 persone grazie al fatto che la scienza ci ha dato uno strumento". Gli fa eco il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa: "Farò vaccinare mio figlio. Qualcuno ha paura del vaccino, io ho più paura che contragga il Covid".

"Una pandemia più letale": dai vertici di AstraZeneca, una condanna a morte? Nel 2022...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.