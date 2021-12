Costine alla brace? Non proprio, cosa state vedendo davvero: miracolo in cucina

07 dicembre 2021 a

Le vedete queste meravigliose costine alla brace? Vi fanno gusto? Benissimo, non si tratta di costine alla brace. La curiosità arriva direttamente da Inae Tirado, 39 anni, di New York, la quale ha incantato i suoi fan con le immagini della sua ultima creazione.

Bene, quello che vedete in verità è una torta di pandispagna alla vaniglia e cioccolato, con una copertura di ganache al cioccolato. La riproduzione di una costina alla brace è quasi perfetta e l'effetto ovviamente è voluto: sembra in tutto e per tutto maiale cotto al barbecue.

La trovata ha ovviamente intercettato i complimenti dei fan di Inae Tirado: "Bellissima", scriveva uno. "Geniale", "Wow", commentavano gli altri su Instagram, laddove il video è stato rilanciato. Per inciso la chef disegna torte in una pasticceria a Brooklyn e per l'originalità, la bellezza e il gusto dei suoi lavori ha ottenuto molteplici premio. Basta dare una scorsa al suo profilo Instagram, dove si trovano uova che assomigliano a pizze, patate, uova ma anche bagel.

