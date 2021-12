Oroscopo 2022 e soldi, "stravolgimento totale": il segno a cui viene ribaltata l'esistenza

15 dicembre 2021 a

Anno nuovo, vita nuova? Chissà. Qualche indizio, nel frattempo, arriva dagli astri, dall'oroscopo sul 2022. E in questo caso si parla di un oroscopo strettamente legato ai soldi, alla ricchezza, dopo un 2021 pieno di preoccupazioni e alti e bassi, soprattutto a causa della pandemia.

L'oroscopo del denaro viaggia su proiezionidiborsa.it, che dà conto di quelli che, stando agli astri, dovrebbero essere i segni più "fortunati". Si parte dal Cancro, che avrà uno "stravolgimento totale": il cielo infatti promette di trasformare i sogni in realtà. L'oroscopo suggerisce al Cancro anche un portafortuna: il gobbo, che se indossato porterà benessere e ricchetzza. E ancora, il classico cornetto napoleato: amuleto ideale per esaltare i favori astrali nel 2022 (e soprattutto per aumentare i depositi e il gruzzoletto in banca).

E ancora, sarebbe un anno particolarmente promettente - sempre da un punto di vista economico - per la Bilancia. Il portafortuna del segno? Un ferro di cavallo appeso in casa, ma con le punte rivolte verso l'alto, il quale proteggerà dalle incertezze provenienti dall'esterno il proprio focolaio domestico. Per quel che concerne soldi e amore, però, il suggerimento è quello di puntare su... una conchiglia.

