Oroscopo 2022, la sentenza di Branko: "Vita stravolta", il segno per cui sarà un incubo

Come sarà il 2022 lo anticipa Branko. L'astrologo ha voluto condividere con i numerosi fan qualche anticipazione sulle sue previsioni per il nuovo anno, segno per segno.

ARIETE:

Grandi novità in vista. Nel 2022 troverete in voi risorse valide per tutti i settori. L'anno non sarà comunque all'insegna della semplicità, vista l'opposizione di Giove fino a ottobre. Pazienza e diplomazia vi saranno poi fornite da Saturno, in Sagittario, fino al 20 dicembre.

TORO:

Anno complicato per chi è nato sotto il segno del toro, con qualche aiutino in arrivo da Plutone (rinnovamento), Nettuno (ricerca di ricchezza spirituale) e Giove. Il periodo del 2022 migliore per voi sarà l’autunno.

GEMELLI:

Grande anno di transizione e trasformazioni che lasceranno un segno per il futuro. Qualche instabilità nei primi mesi a causa di Mercurio, ma per i Gemelli subentrerà in fretta la carica innovatrice di Nettuno, astro delle profondità marine e dell’anima.

CANCRO:

Con l'aiuto di Giove, il cancro riuscirà a portare a termine qualche questione che non quadra: occhio però ad adagiarvi sugli allori.

LEONE:

In arrivo nuove e travolgenti passioni, anche sul piano professionale con la capacità di elaborare progetti che sbarcheranno sul mercato del lavoro come un fulmine a ciel sereno.

VERGINE:

L'abitudine di ricercare l'equilibrio perfetto potrebbe farvi perdere di vista momenti piacevoli: non distraetevi.

BILANCIA:

Il 2022 porterà buone nuove in amore, con occasioni che tanto aspettavate. Nulla potrà dunque fermarvi, nemmeno il terzo anno con Saturno contro.

SCORPIONE:

Crisi o di debolezza tra marzo e aprile, luglio e agosto a causa di Marte, ma tutti i pianeti lenti sono per voi positivi.

SAGITTARIO:

Tanti i cambiamenti che non avreste voluto e anche numerosi dubbi, non sempre però negativi.

CAPRICORNO:

Nuova svolta con il ritorno di Saturno nel segno che avverrà nel mese di dicembre.

ACQUARIO:

Nel 2022 vivrete una nuova fase della vita veramente nuova e felice, che alla fine troverà il suo punto fermo.

PESCI:

Saturno saprà darvi notizie positive per il vostro privato, la famiglia in primo luogo, ma anche per la vita professionale e gli affari. Nuove occasioni in ottobre.

