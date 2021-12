Vaccino, la truffa dal numero ufficiale delle prenotazioni: uno choc, come ti svuotano il conto corrente

21 dicembre 2021 a

Buoni spesa o concorsi tramite SMS. È questa l'ultima truffa che vede protagonista la Regione Lazio. Da alcuni giorni, infatti, il numero ufficiale della prenotazione dei vaccini invia messaggi che promettono vincite oltre il migliaio di euro, disponibili cliccando un link. SMS che non hanno nulla a che vedere con la Regione. Molti però sono caduti nella trappola. "Potrai ricevere il buono spesa per Natale, Lazio Christmas" si legge in uno dei tanti SMS ricevuti dai cittadini. E ancora: "Gentile utente non perdere questa occasione! Potrai essere tu a ricevere il buono spesa per Natale" e poi il collegamento a un link esterno, "Lazio Christmas".

"Non rispondere assolutamente", dice Alessio D'Amato, assessore alla Regione che ha precisato di aver avviato una segnalazione alla Polizia Postale che sta svolgendo tutte le indagini del caso. I vertici non escludono collegamenti fra questa truffa telefonica e l'attacco hacker subito lo scorso agosto. In quel caso a essere stato violato è stato il sistema informatico dell'intera Regione, in tilt per diversi giorni.

Purtroppo truffe che sfruttano la messaggistica dei nostri cellulari sono sempre più frequenti. Oltre alle lamentele di diverse catene di supermercati, ci sono quelle delle Poste Italiane. A molti sono arrivati SMS in cui si segnala la spedizione di pacchi spediti in attesa di essere ritirati oppure quelli in cui viene dichiarata la possibile sospensione del proprio conto di Poste. Tutte truffe a cui bisogna prestare parecchia attenzione.

