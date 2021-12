Clima impazzito, il ghiaccio dell'Himalaya sciolto a tempo record: tragiche conseguenze sul pianeta

21 dicembre 2021 a

Si stanno sciogliendo a una velocità record i ghiacciai dell'Himalaya. Una nuova ricerca mostra che gli strati di ghiaccio si sono ridotti 10 volte più velocemente negli ultimi 40 anni che nei sette secoli precedenti. Le conseguenze saranno valanghe e inondazioni che metteranno in pericolo non solo i residenti in India, Nepal e Bhutan ma anche a ricasco tutto il pianeta. Infatti l'acqua proveniente dallo scioglimento dei ghiacciai contribuisce all'innalzamento del livello del mare, secondo quanto scrive il Wall Street Journal citato da Dagospia.

"Questa parte del mondo sta cambiando più velocemente di quanto nessuno si sia reso conto", ha detto Jonathan Carrivick, un glaciologo dell'Università di Leeds e co-autore di un documento che descrive in dettaglio la ricerca pubblicata su Scientific Reports. "Non è solo che l'Himalaya sta cambiando molto velocemente, è che sta cambiando sempre più velocemente".

La nuova scoperta arriva proprio mentre si discute dell'aumento delle temperature globali causate dalle emissioni di gas a effetto serra dalla combustione di combustibili fossili.

Molti studi scientifici hanno identificato l'attività umana come causa dell'aumento delle temperature globali. Per il nuovo studio, Carrivick e i suoi colleghi hanno analizzato le foto satellitari di quasi 15.000 ghiacciai della regione alla ricerca di segni di rocce e detriti che i ghiacciai lasciano dietro di sé mentre lentamente scivolano a valle.

E proprio usando le posizioni di queste antiche tracce glaciali, gli scienziati hanno stimato la durata della copertura dello strato di ghiaccio nei secoli precedenti. Poi l'hanno confrontato con l'attuale copertura di ghiaccio per arrivare a una stima di quanto ghiaccio è stato perso da un periodo di raffreddamento globale tra 400 e 700 anni fa, noto come la Piccola Era Glaciale. La stima: tra 390 e 586 chilometri cubici di ghiaccio - abbastanza per aumentare il livello globale del mare da 0,92 a 1,38 millimetri. Summer Rupper, professore di geografia all'Università dello Utah, ha definito il record della perdita di ghiaccio himalayano "assolutamente critico".

