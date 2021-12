Oroscopo al tempo del Covid, Paolo Fox-choc: "Chi deve passare il Natale da solo", il segno che rischia tutto

24 dicembre 2021 a

Nel giorno della vigilia di Natale non poteva mancare l’oroscopo di Paolo Fox, che durante I Fatti Vostri ha rivelato le sue previsioni segno per segno in vista delle festività, che sono ormai arrivate. Quello di Fox è un oroscopo a cinque stelle per quanto riguarda capricorno, toro, acquario e vergine. Bene anche leone e scorpione (quattro stelle), seguiti da cancro, ariete, bilancia e sagittario (tre stelle). Meno positiva la situazione per pesci e gemelli (due stelle).

GEMELLI: meglio trascorrere il Natale in pochi, con persone che si amano;

PESCI: tra pochi giorni arriverà Giove nel segno e il 2022 sarà un anno importante;

SAGITTARIO: se si trascorre il Natale con persone un po’ tristi, cercare di divagarsi;

BILANCIA: da tempo si sta cercando di trovare un certo equilibrio; cercare di rilassarsi altrimenti si trasmette l’ansia agli altri.

ARIETE: non è ancora arrivato il momento giusto per una svolta ma è possibile che a breve ci sia un cambiamento in amore o nel lavoro;

CANCRO: cercare di non far prendere piede alle malinconie; oggi tagliare tutti i pensieri negativi e amare;

SCORPIONE: oggi si può contare sulle persone più care e più vere;

LEONE: bello il cielo di adesso; prossimamente Giove diventerà favorevole.

VERGINE: Natale che piacerà quello di quest’anno e si vivranno momenti di tranquillità con chi si ama;

ACQUARIO: segno che per una volta ha deciso di non andare contro corrente e godersi le gioie del Natale;

TORO: Luna, Sole e altri pianeti sono favorevoli; in questi giorni si è protagonisti;

CAPRICORNO: segno a volte un po’ riservato nell’esprimere le proprie emozioni, ma in questi giorni alcuni diranno “Ti amo”.

