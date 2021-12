Nostradamus, "una catastrofe annunciata": 2022, ecco perché il peggio deve venire

27 dicembre 2021 a

a

a

Anche il 2022 non sarà un anno semplice. A dirlo è Nostradamus. Il noto astrologo francese, infatti, scrisse un libro famoso in tutto il mondo contenente diverse profezie. Tra queste anche quella dell'anno che verrà. Per il futuro Nostradamus ha profetizzato guerre che faranno aumentare le migrazioni, ma anche una guerra causata dai cambiamenti climatici. Di più, perché nel volume scritto dall'astrologo si parla anche della caduta dell'Unione europea e di un assedio per la città di Parigi.

Guerra e disperazione, la profezia di Nostradamus sul 2022: come piomberemo nel caos assoluto

Ma non è tutto. La prima previsione del libro "Le Profezie", pubblicato nel 1555 da Michel de Notre-Dame, riguarda un meteorite che potrebbe colpire la Terra. Un'eventualità, questa, che si stava già per verificare lo scorso anno con l’asteroide 2021GW4, prima che andasse a frantumarsi in pezzi più piccoli una volta entrato in collisione con l'atmosfera. Il secondo poi riguarderebbe una forte inflazione, mentre il terzo scenario mette in guardia dall'avanzata dei robot e dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

"Chi deve passare il Natale solo". Oroscopo e Covid, profezia-choc di Paolo Fox: il segno che rischia tutto

C'è anche un'altra veggente che ha predetto tragedie in vista del 2022. Il suo nome è Baba Vanga e viene ricordata per aver preannunciato il coronavirus. Anche per l'anno nuovo, la poetessa sarebbe pessimista: "Gli esseri umani si abitueranno a un nuovo virus" e non mancheranno "molti disastri naturali".

Autostima, ne hai troppa? "Ecco come puoi rovinarti": la psicologa rivela il più grosso dei rischi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.