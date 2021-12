Alexa, l'orrore della voce di Amazon: "Inseriscilo e tocca i poli con una moneta", suggerisce a una bimba come suicidarsi

29 dicembre 2021 a

Un grosso imbarazzo e un grosso guaio per Amazon. Il colosso fondato da Jeff Bezos, tra i leader mondiali non solo, ormai, dell'e-commerce e del delivery ma anche del ricchissimo segmento hi-tech, è stato costretto ad aggiornare "d'urgenza" il software di Alexa, il celebre assistente vocale sempre più diffuso anche tra gli utenti italiani. Questo perché nello Stato di New York a una bambina il dispositivo ha suggerito, di fatto, di provare a fulminarsi toccando con una moneta la presa della corrente elettrica.

Sulla carta, Alexa ha fatto solo il suo dovere rispondendo all'ordine della madre della piccola di 10 anni, che aveva interrogato l'assistente vocale chiedendo un suggerimento per una nuova sfida. Scherzi dell'intelligenza artificiale. l'applicazione ha cercato in Rete quale fosse la "challenge" più diffusa e l'ha così proposta a mamma e figlia, ignorando di fatto la sua estrema pericolosità.

A raccontare l'accaduto è stata la stessa donna, Kristin Livdahl, su Twitter. "Ci stavamo sfidando in alcune prove fisiche, seguendo un insegnante di educazione fisica su YouTube. Fuori c'era brutto tempo. La bambina però voleva un'altra sfida". E così Echo, speaker vocale di Alexa, suggerisce "la sfida del penny", molto famosa tra chi "bazzica" su Tik Tok e altre social network è piuttosto popolare. "Inserisci un caricabatterie del telefono circa a metà in una presa a muro, poi tocca con una moneta i poli esposti", è la proposta della App. Ovviamente, inserire un oggetto di metallo (conduttore elettrico) in prese in tensione può provocare scosse elettriche e incendi e solo la presenza della madre ha impedii alla figlia danni forse irreparabili.

