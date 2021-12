Covid, "tre varianti così contagiose in 12 mesi. Mai accaduto nella storia". Ipotesi terrificante sul virus

30 dicembre 2021 a

Se c'è una cosa che sconvolge sul Covid è che "non era mai avvenuto, nella storia delle epidemie, che si selezionassero, in 12 mesi, tre varianti così contagiose come Alfa, Delta e Omicron". Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all'università Cattolica, in una intervista ad Adnkronos Salute osserva che "nelle epidemie di varianti ce ne sono centinaia. Si selezionano continuamente. Ma che ci fossero varianti in grado di produrre ondate pandemiche peggiorative, una più dell'altra, non era mai successo a memoria d'uomo".

Il fenomeno che stiamo sperimentando, spiega ancora Ricciardi, è legato al fatto che "viviamo in un mondo più affollato rispetto al passato e che viaggiare e spostarsi è molto più semplice e veloce. E con le persone si muove il virus. Oggi una variante che una volta rimaneva limitata all'estrema periferia del mondo arriva rapidamente a diffondersi ovunque".

I dati di Covid in crescita di questi giorni "erano ampiamente previsti e i numeri continueranno ad aumentare, se non si adotteranno misure più stringenti per bloccare la circolazione" del virus, "a partire dall'estensione dell'obbligo vaccinale per altre categorie oltre a quelle previste attualmente, fino al super Green pass per il lavoro".

Quindi Ricciardi sottolinea che "al momento non si vede il picco di questa ondata. Ci sarà a gennaio, ma è difficile dire quando. Solo dopo comincerà la discesa dei contagi". E con la variante Omicron "ci sarà una discesa un po' più rapida rispetto al ceppo di Wuhan che aveva un andamento più lento". In ogni caso, precisa, "la situazione è seria e vanno prese prima possibile le misure aggiuntive citate per evitare che questo trend si prolunghi anche a febbraio".

