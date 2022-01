Ciondolo radioattivo, l'allarme delle autorità: ecco quale non comprare, "gravi effetti collaterali"

03 gennaio 2022 a

Sono in totale dieci i prodotti che l'autorità olandese per la sicurezza nucleare e la protezione dalle radiazioni ha definito "radioattivi" e tutti affermano di "proteggere" le persone dalle reti mobili 5G. Si tratta, tra le altre cose, di una maschera per la notte, un braccialetto, un ciondolo "quantico", una collana chiamata "Energy Armor" e un braccialetto per bambini, marchiato Magnetix Wellness. Molti di essi emettono bassi livelli di radiazioni ionizzanti che però a lungo tempo potrebbero avere effetti pericolosi.

All'interno degli accessori sopra indicati ceneri vulcaniche, titanio, tormalina, zeolite, germanio e sabbia di monazite nonché elementi radioattivi naturali, tra cui uranio e torio. Le radiazioni gamma emesse sono sufficienti per far attivare gli allarmi delle apparecchiature di monitoraggio delle radiazioni. Nel 2016, Amal Graafstra, che ha fondato la società di fornitura di biohacking Dangerous Things, ha testato un braccialetto di silicio a "ioni negativi" posizionandolo contro un contatore Geiger. Il risultato? La banda emetteva più di 2 microsievert (o 0.000002 sievert) di radiazioni ogni ora. Insomma, indossare la fascia per 24 ore era come ricevere cinque radiografie dentali. Oltre al ciondolo quantico, l'ANVS ha vietato la vendita di una maschera per dormire, della collana bianca e nera e del super braccialetto del brand Energy Armor; il bracciale in silicone Magnetix Fit e Slim XL; la collana Magnetix Magnetic "con ioni negativi di siliconi dermoaffini"; il braccialetto Magnetix Smiley Kids con ioni negativi; il braccialetto boost Magnetix Sport con ioni negativi; e il braccialetto Basic Nero.

"Non si possono escludere effetti dannosi di altri prodotti simili sul mercato - spiega l'AVNS - Se possiedi un prodotto che afferma di avere un 'effetto di ioni negativi', conservalo in un luogo sicuro e contattaci". D'altronde, è d'accordo anche l'Organizzazione mondiale della sanità, non ci sono prove che le reti 5G siano dannose per la salute. Per di più non sono diverse dai segnali 3G e 4G già esistenti.

