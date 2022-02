Omicron 2, più contagiosa ed evasiva: "Come colpisce i vaccinati", la scoperta che cambia tutto

01 febbraio 2022 a

La cosiddetta variante Omicron 2 presenta una maggiore capacità di eludere la protezione offerta dai vaccini, ma quando contagia un soggetto vaccinato poi ha minori possibilità di diffondersi ulteriormente. Questo è un primo dato significativo che è venuto fuori dallo studio condotto dai danesi dello Statens Serum Institut di Copenhagen.

In attesa della revisione da parte della comunità scientifica, emerge quindi che Omicron 2 è più contagiosa ed evasiva, ma anche con maggiore capacità di “fermarsi” al soggetto vaccinato. Ai fini della ricerca è stato analizzato un campione di contagi avvenuti in ambiente domestico tra dicembre e gennaio. Su 8.541 persone, 2.122 erano risultate positive a Omicron 2: ciò ha permesso di scoprire che nelle case raggiunte da Omicron le probabilità che un congiunto si infettasse erano del 29%, mentre in quelle raggiunte da Omicron 2 salivano al 39%.

Le analisi successive hanno confermato che le persone non vaccinate sono le più vulnerabili all’infezione, ma è anche emerso che il livello di protezione offerto dai vaccini si è ulteriormente abbassato. I vaccinati con tre dosi sono infatti 2,99 più volte vulnerabili a Omicron 2 di quanto lo fossero a Omicron. La buona notizia è che i soggetti positivi a Omicron 2 hanno circa il 40% di possibilità in meno di trasmettere ad altri il virus.

