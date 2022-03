Omicron, la "tosse da foca". Cosa c'è dietro la nuova complicazione Covid: boom di casi

17 marzo 2022 a

a

a

Il Covid non è sparito. Adesso colpisce in modi e forme diverse. Omicron, in particolare, si starebbe accanendo soprattutto sui bambini provocando il cosiddetto "croup", cioè un restringimento acuto della laringe. I sintomi sono difficoltà respiratorie e tosse. Parliamo però di una tosse diversa dal solito, detta anche "tosse da foca" o "abbaiante" proprio per il suono che ne viene fuori.

Omicron, il suicidio di Hong Kong: cataste di morti in strada, come si è arrivati alla nuova strage-Covid

Stando a una ricerca del Boston Children's Hospital, nel grande ospedale americano ben l'80% degli accessi in pronto soccorso era di bimbi positivi con "croup" e si è verificato proprio durante l'ondata Omicron. Oggetto dello studio, condotto tra marzo 2020 e gennaio 2022, sono stati 75 bambini arrivati in Pronto Soccorso con infezione da Sars-Cov-2 e "croup". Nove di loro sono stati ricoverati, quattro sono finiti addirittura in terapia intensiva. Nessuna vittima.

Omicron combinata con BA2, "mai visto nel mondo": Israele, panico per l'ultima variante Covid. Timori e sospetti

"L'aumento dei pazienti con croup quando la variante Omicron è diventata dominante è stato evidente", ha spiegato Ryan Brewster, autore dello studio. Secondo lui e gli altri ricercatori il "croup" si verifica perché Omicron colpisce soprattutto le vie aeree superiori. In ogni caso, la maggior parte dei bambini analizzati nello studio aveva meno di 2 anni, il 72% era maschio. "La maggior parte dei casi di croup può essere gestita in regime ambulatoriale con desametasone e cure di supporto - ha continuato Brewster -. Il tasso di ospedalizzazione relativamente alto e il maggior numero di dosi di farmaci richieste dai nostri pazienti suggeriscono che Covid-19 potrebbe causare un croup più grave rispetto a quanto facciano altri virus".

Video su questo argomento Omicron, i nuovi sintomi della mutazione Covid: picco di contagi? Ecco come difendersi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.