Sesso, la posizione ammazza-desiderio: l'errore più comune degli uomini sotto alle lenzuola

Un errore che molti uomini commettono? Il sesso "missionario". Proprio così, molti finiscono per farlo sempre nello stesso modo convenzionale. Eppure ci sono tante tecniche per aumentare il desiderio nel proprio partner. A rivelarlo la rivista Men’s Health, che spiega che basta prendere il pene alla base con la mano e muoverlo circolarmente nella sua vagina. D'altronde la sensibilità vaginale varia a seconda dei posti.

Per questo è bene stendere la propria compagna sulla schiena, salire sopra ricordando che le spalle degli uomini devono essere allineate con la sua testa. Solo dopo bisogna fare lentamente dentro e fuori. In questo modo si riesce a stimolare il clitoride. Ma questo non è il solo consiglio utile. Un'altra tecnica è quella di uscire completamente fuori e penetrare di nuovo con un colpo veloce e forte.

Si tratta di una tecnica più animalesca e primitiva con rapidi colpi dentro e fuori. Questi - si legge - si possono dare anche senza uscire completamente dalla vagina: i primi millimetri in genere sono i più sensibili. Insomma, una posizione molto eccitante per la donna e che sicuramente potrà riaccendere la passione all'interno di una coppia. Un consiglio dunque per spezzare la solita monotonia che, in tempo di Covid e lockdown, ha portato a numerosi, tra divorzi e separazioni.

