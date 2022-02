Sesso orale, la "tecnica del gatto": l'ultima frontiera fa impazzire il mondo, come si pratica (e cosa "offre")

10 febbraio 2022 a

Dagospia ha ripreso e tradotto un affascinante articolo del Daily Mail, che ha svelato alcune tecniche molto particolari (e neanche di facile realizzazione) da utilizzare a letto per aumentare il piacere e magari interrompere la classica routine sessuale di coppia.

Una delle tecniche più stravaganti ma allo stesso tempo efficaci si chiama “Cat”, ovvero gatto. “Un famoso studio su donne incapaci di raggiungere l’orgasmo facendo sesso in stile missionario - si legge sul Daily Mail - ha riportato un aumento del 56% della frequenza dell’orgasmo, una volta che loro e i loro partner lo hanno padroneggiato”. Ma questo “stile del gatto” non è fatto facile da mettere in atto se non si ha la giusta esperienza. Però se lo si padroneggia aggiunge un elemento molto importante: la stimolazione del clitoride.

“Lui è in sopra e si sposta verso l’alto - è la spiegazione del Daily Mail - il suo corpo si muove verso la tua testa rimanendo vicino invece che tenendosi sulle braccia. Tieni il bacino vicino, in modo che la base del suo pene sfreghi contro il tuo clitoride e rimanga lì mentre ti muovi insieme. Immagina un movimento regolare della sedia a dondolo: lei guida nel movimento verso l'alto, spingendo su e avanti per forzare il bacino all'indietro. Lui costringe il bacino all'indietro e verso il basso. È pressione e contropressione, non spinta, con penetrazione superficiale non profonda”.

