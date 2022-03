Sesso, parla l'esperto: la dieta per farlo al meglio e gli errori da evitare

26 marzo 2022 a

Il sesso? Dipende anche dagli stili di vita e dalle scelte quotidiane della coppia. Lo rivela il professor Emmanuele A. Jannini, Ordinario di Endocrinologia e Sessuologia Medica dell'Università Tor Vergata di Roma, racconta il percorso salute ideale. Primo aspetto che influenza la vita sessuale è la dieta. Consigliati dall'esperto cibi a base di cereali integrali, frutta e verdura e con al vertice i grassi animali e gli zuccheri semplici.

Non solo, perché per mantenere attiva la passione bisogna evitare il divano e limitarlo a poche ore al giorno. Dall'altra parte condurre una vita attiva e svolgere un'attività sportiva con regolarità migliora anche le performance sessuali. E ancora: meglio stare lontani da alcol, droghe e fumo di sigaretta. In caso di problemi - ricorda Jannini - è bene contattare un medico. Anche i farmacisti possono essere utili nel fornire indicazioni e chiarire i vari dubbi.

Secondo i dati della ricerca GFK infatti non sono pochi gli uomini per cui la défaillance sessuale rimane un tasto dolente. Si tratta del 51 per cento degli intervistati, che l'ha conosciuta almeno una volta nella vita, mentre per il 13 si tratta di un problema che si presenta in maniera intermittente o cronica. In ogni caso, quando capita, è sempre bene presentarsi nello studio del medico.

