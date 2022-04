Idrossiapatite di calcio, addio bisturi: il metodo per ringiovanire, ecco prima e dopo

Melania Rizzoli 19 aprile 2022 a

È un sale minerale naturalmente presente nel nostro organismo, la sua biocompatibilità è garanzia di sicurezza al 100%, per cui non necessita di test allergici, e da oltre 20 anni è utilizzato in chirurgia ossea ortopedica e odontoiatrica. Da pochi mesi è stato approvato dalla FDA per la correzione delle rughe del viso, dei solchi facciali e per il trattamento di difetti anatomici di grado moderato a grave, compresi le piccole imperfezioni del profilo nasale o per le "rughe della marionetta", quelle cioè naso-labiali che con il passare degli anni si formano agli angoli delle labbra e tendono verso il basso, dando al volto un aspetto imbronciato simile a quello dei burattini.

Questa sostanza, iniettata nel derma con sottilissimi aghi lungo il decorso delle rughe, regala un effetto lifting immediato senza bisturi e di lunga durata, migliorando gli inestetismi, ma soprattutto stimolando, già dopo una settimana, la produzione di nuova sintesi di fibre di collagene, con un effetto estetico e una resa superiori a qualunque altro filler. Sto parlando della "idrossiapatite di calcio" ( CaHA), sintetizzato in fiale contenenti microsfere costituite da ioni di calcio e fosfato, in natura presenti anche nelle ossa e nei denti, diluite in una soluzione di gel, la quale, una volta iniettata nel sottocute della faccia (ma anche del collo e altre parti del corpo), assicura un visibile ringiovanimento dell'aspetto del viso, una riduzione dei solchi, delle rughe e un ripristino dei volumi, senza effetti collaterali di intolleranze, senza gonfiori o formazione di agglomerati nodulari.

STIMOLAZIONE

L'idrossiapatite di calcio ha da pochi mesi cambiato l'approccio alla tecnica del ringiovanimento e della ristrutturazione volumetrica del viso perché, a differenza di altri noti filler, come ad esempio l'acido ialuronico, questo trattamento ha non solo una azione di "riempimento" ma anche di "distensione e stimolazione", e questo triplice effetto dona non solo un effetto liftante, ma permette allo stesso tempo di migliorare la qualità dell'epidermide, la sua luminosità e la sua tonicità, oltre - grazie alla sua composizione a microsfere - a consentire di stimolare i fibroblasti a produrre collagene ed elastina, aumentandone la compattezza e minimizzando i cedimenti cutanei dovuti al fisiologico invecchiamento. Il collagene come è noto è la proteina più abbondante e più importante per la pelle, perché insieme all'elastina forma una vera e propria impalcatura, una rete di sostegno che conferisce alla cute tonicità ed elasticità. Mentre l'acido ialuronico conferisce, quando iniettato, idratazione e riempimento, essendo una molecola in grado di legare una grande quantità di acqua, l'idrossiapatite di calcio interviene letteralmente a fornire ai fibroblasti del derma lo stimolo meccanico per ricostruire ex novo i naturali processi di rigenerazione del collagene e dell'elastina della pelle.

Dopo alcune settimane il gel incluso nel prodotto viene naturalmente riassorbito e degradato dall'organismo, mentre le microsfere di calcio e fosfato rimangono libere localmente e intorno a esse si formano le fibre di collagene di nuova sintesi, e i risultati si apprezzano al meglio dopo 3 settimane dal trattamento, il quale, a dovere di cronaca, deve essere assolutamente effettuato da mani espertissime, e solo da medici specialisti del settore. L'idrossiapatite di calcio infatti, deve essere applicato a un livello non troppo superficiale della cute del volto e può essere iniettato in molte zone del viso, comprese quelle sotto oculari, con aghi flessibili o micro cannule sottilissime, meno invasive degli aghi rigidi, l'iniezione non è dolorosa (si aggiunge lidocaina alla soluzione), il trattamento, che si esegue in via ambulatoriale, è della durata di circa 30 minuti, dopo di che il paziente può tornare da subito alla sua normale attività, senza complicazioni, senza flogosi e addirittura senza controindicazioni alla esposizione ai raggi solari. Inoltre l'idrossiapatite di calcio è un sale minerale molto duttile, che può essere combinato anche con altre sostanze iniettabili come l'acido ialuronico o la tossina botulinica, e non ha incompatibilità con tecnologie quali radiofrequenza o ultrasuoni micro-focalizzati, ma il tutto deve essere eseguito obbligatoriamente da sanitari esperti che conoscono e rispettano i protocolli terapeutici, oltre alla morfologia da trattare.

ANCHE PER GLI UOMINI

Questo prodotto, ancora poco conosciuto, naturalmente può essere utilizzato in entrambi i sessi, e ultimamente sono soprattutto gli uomini a richiederlo, per ottenere in breve tempo un effetto liftante senza dover ricorrere al bisturi. Il circolo virtuoso di bio rigenerazione che viene messo in atto dall'idrossiapatite di calcio ha la durata di circa un anno, poiché è riassorbibile al 100% entro 12 mesi (come per legge devono essere tutti i filler) e il suo effetto liftante funziona efficacemente anche su pelli mature e su quelle molto stanche, come dopo i 70 anni, e il costo di un progetto completo di ringiovanimento è intorno ai 1.000/1.500 euro.

