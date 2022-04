Covid, "positivo per 505 giorni di fila". La fine tragica di questo paziente: "Nel suo corpo, il virus..."

22 aprile 2022 a

Una storia che ha dell'incredibile quella che arriva dal Regno Unito: un uomo ha avuto il Covid per ben 505 giorni prima di morire. E non è tutto. Nel periodo in cui è stato positivo, il virus sarebbe mutato dieci volte, facendo emergere separatamente diverse varianti tra cui Alpha, Gamma e Omicron. Il paziente aveva un sistema immunitario indebolito e aveva contratto il virus nel 2020.

I ricercatori del King's College London e della fondazione Nhs di Guy e St Thomas hanno studiato i pazienti vulnerabili alle infezioni da Covid di lunga durata. In particolare, ne hanno seguiti nove, per vedere come si è evoluto il virus nel corso della loro infezione. Tutti avevano un sistema immunitario indebolito a causa di trapianti di organi, HIV, cancro o terapie per altre malattie. Quattro di loro sono morti, con il Covid che ha contribuito a circa un terzo di quei decessi.

"Questi individui sembrano avere scarse possibilità di guarigione quando l'infezione persiste in loro così a lungo. L'obiettivo è quello di sviluppare trattamenti migliori per eliminare le infezioni a beneficio del paziente", ha detto il dottor Luke Blagdon Snell, ricercatore clinico presso Guy's. E' d'accordo la dottoressa Gaia Nebbia, coautrice dello studio, che ha invocato l'urgenza di nuove strategie di trattamento per aiutare i pazienti a eliminare le infezioni persistenti: "Questo potrebbe anche prevenire l'emergere di varianti".

