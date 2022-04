Pfizer, ritirato noto farmaco per la pressione alta: "Rischio cancro"

25 aprile 2022 a

Pfizer ritira un farmaco dal mercato per "rischio cancro": si tratta dell'Accupril, un medicinale per la pressione alta, nel quale è stata trovata la sostanza nitrosamina. Una sostanza cancerogena se assunta in dosi massicce, anche se - come ha fatto sapere l'azienda farmaceutica stessa - è comune anche "nell'acqua e negli alimenti, compresi salumi e grigliate, latticini e verdure".

Il problema, come riporta Leggo, è stato scoperto il mese scorso e riguarda cinque lotti di pillole contenenti 90 bottiglie ciascuno. Pfizer ha esortato qualsiasi medico o farmacista che abbia avuto a che fare con questo medicinale a contattarli immediatamente. Il farmaco in questione, comunque, non riguarda l'Italia: è stato distribuito solo negli Stati Uniti e a Porto Rico tra dicembre 2019 e aprile 2022, come comunicato dal colosso stesso in una nota.

Pfizer ha descritto la decisione di richiamare i farmaci come volontaria. L'azienda, infatti, non avrebbe ricevuto alcuna segnalazione di incidenti legati al farmaco. Dunque non c'era alcun rischio immediato per i pazienti. Accupril, in particolare, viene usato per il trattamento dell'ipertensione, quindi per abbassare la pressione sanguigna. È inoltre indicato nella gestione dello scompenso cardiaco come terapia aggiuntiva rispetto alla terapia convenzionale. L'azienda ha chiesto alle persone che assumono il farmaco di consultare il proprio medico sulle opzioni di trattamento alternative.

