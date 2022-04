Sonno e stomaco, le conseguenze sulla salute: la posizione da evitare

29 aprile 2022 a

La posizione in cui si dorme può avere conseguenze sulla salute. Uno studio ha infatti dimostrato come il lato del letto in cui si prende sonno, abbia effetti sullo stomaco. Le persone avrebbero infatti meno probabilità di soffrire di bruciori quando dormono sul lato sinistro rispetto a quando si trovano sul lato destro o sulla schiena.

La ricerca è stata condotta su 10 persone. Il risultato? Il sonno sul lato destro "aumenta il bruciore di stomaco e il reflusso acido", secondo il sito web di informazioni sulla salute Healthline. Dormire sul lato sinistro apporta benefici anche alle donne in gravidanza. Il motivo alla base è che questo "migliora il flusso sanguigno tra cuore, feto, utero e reni, mantenendo la pressione lontana dal fegato". Insomma, dormire a sinistra migliora lo stato di salute diminuendo lo stress.

La Sleep Foundation aggiunge che le persone con problemi cardiaci "potrebbero provare disagio sul lato sinistro e preferiscono invece dormire sul lato destro". Dormire a sinistra non è però sempre un toccasana, visto e considerato che peggiora il dolore alle spalle e probabilmente accentuare le rughe del viso. Per questo la soluzione è sdraiarsi a sinistra ma solo se la posizione ci risulta comoda.

