Malcom MacDonald, "come mi è caduto il pene": dopo sei anni drammatici...

03 maggio 2022 a

a

a

La bizzarra storia di Malcolm MacDonald , papà britannico facendo di 47 anni, sta facendo il giro del web. Il motivo? Ha appena detto addio al pene che penzolava dal braccio, che gli è caduto. La fine di un periodo buio per l'uomo, durato ben sei anni. Il tutto è iniziato nel 2010, ha raccontato il protagonista di questa singolare vicenda a Channel 4 , quando a causa di un'infezione ha perso l'organo.

Malcom, l'uomo con il pene nel braccio: le sue misure. Storia e immagini sconvolgenti | Guarda



Nel 2015, dopo diverse giornate passate 'sotto ai ferri' i dottori sono riusciti a ricostruirgli il membro prelevando della pelle dal braccio. Sarebbe stato tutto perfetto se non fosse che l'organo gli è stato attaccato al braccio sinistro a causa di un problema di ossigenazione nel sangue. Questa doveva essere una situazione temporanea, visto l'inevitabile che poteva agire. In fin dei conti si trattava di 15 centimetri che dondolavano dal braccio. Un disagio durato sei anni . A tardare l'operazione di 'riassestamento' sono stati i tempi biblici ospedalieri e in aggiunta anche il Covid.

Il coniglio con sette tipi di vibrazione: sesso, il "giochino erotico" che dilaga nel giorno di Pasqua



Tutto è bene quel che finisce bene. Il 47enne di Thetford nel Norfolk ha avuto la sua rivincita. Dopo un intervento di nove ore, il pene è stato rimesso al suo posto e l'uomo è potuto tornare alla normalità. “La prima cosa che ho fatto dopo l'intervento è stata guardare in basso e ho pensato: l'hanno fatto bene questa volta, ora mi sento di nuovo un uomo” ha dichiarato Malcolm. I medici e lui stesso hanno che il nuovo membro artificiale sarà anche meglio di quello originario in quanto è stato l'uomo sostenuto stesso a 'disegnarselo' con l'aiuto di chirurghi esperti. “Non molti possono dire di avere un designer del pene” ha scherzato. Non ha però tutti i torni. Vero?



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.