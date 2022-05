Coppa Italia, tutto pronto per la finalissima: su Tivùsat il meglio del grande calcio in alta qualità

05 maggio 2022 a

a

a

Calcio sempre più presente nell’offerta Tivùsat , con la Coppa Italia che torna protagonista nell’attesissimo scontro finale.

Un evento sportivo che gli appassionati di calcio hanno potuto seguire per tutto l’anno in diretta tv sulle reti Mediaset, in chiaro e gratuitamente, a partire dai turni preliminari. E che è giunto all’epilogo, che sarà trasmesso da Canale 5 in alta definizione. Dopo la vittoria della Juventus contro l’Atalanta per 2-1 nel maggio 2021 è arrivato il momento di eleggere la nuova regina, con la finale che vedrà Juventus ed Inter confrontarsi in una partita secca che si disputerà mercoledì 11 maggio a Roma, dopo la parentesi dello scorso anno al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita di mercoledì si preannuncia particolarmente incerta: la Juve cercherà di riscattare l’immeritata sconfitta patita nell’ultimo confronto diretto in Campionato lo scorso 3 aprile, quando l’Inter si impose per 1-0 grazie al goal di Calhaanoglu nel recupero del primo tempo in una partita per lunghi tratti dominata dagli uomini di Allegri. Di contro i nerazzurri cercheranno di allungare la striscia vincente del 2021, dopo che sono già usciti vincitori nel Derby d’Italia che ha assegnato la Supercoppa Italiana lo scorso 12 gennaio, quando a San Siro la partita venne decisa da un goal al 121° minuto dei supplementari di Alexis Sanchez.

JUVENTUS A CACCIA DEL TERZO SUCCESSO CONTRO L’INTER

Per la cronaca sarà la terza volta che le due squadre più blasonate d’Italia si contenderanno la vittoria nell’atto conclusivo. E i due precedenti sono entrambi a favore dei bianconeri, che si sono imposti a Milano nel 1959 per 4-1 trascinati da una doppietta di Cervato, e replicarono nel 1965 proprio a Roma, affermandosi per 1-0 grazie al goal di Menichelli. La Juventus è anche la squadra intesta all’Albo d’Oro della competizione, avendo vinto il trofeo per 14 volte a fronte delle 21 finali disputate, mentre l’Inter è a quota sette successi su 13 tentativi. E se la Juventus sarà chiamata a difendere il titolo vinto lo scorso anno per i nerazzurri l’ultimo successo è targato 2011, con la vittoria per 3-1 contro il Palermo grazie alla doppietta di Eto’O ed al goal di Milito.

TIVÙsat : UN’OFFERTA CHE ARRIVA OVUNQUE

Il futuro della televisione sembra naturalmente orientato a sfruttare gli indubbi vantaggi che il satellite continua a garantire, come la completa copertura del territorio, là dove la banda larga non arriva o arriverà nel tempo e la fornitura di prodotti ad elevata qualità video in modo omogeneo e con costi infrastrutturali molto bassi. Molte famiglie hanno acquistato i nuovi televisori 4k, ma questa qualità di visione gratuita , ad oggi è garantita solo dal satellite e dai canali dedicati su TIVÙsat . La piattaforma satellitare gratuita italiana ha dimostrato in questi anni la sua flessibilità, con una grande offerta di canali nazionali e internazionali e una qualità d’immagine possibile solo tramite il satellite.

Il satellite gratis di TIVÙsat ha in portafoglio oltre 160 canali. Di questi 60 sono in alta definizione e sette in alta qualità 4K. Ce n’è per tutti i gusti - intrattenimento, film, serie tv, programmi per bambini e ragazzi, documentari, news, sport.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.