Auto, il rumore più pericoloso: ecco cosa si rischia e cosa fare subito

09 maggio 2022

Uno strano rumore subito dopo l'accensione del motore dell'auto potrebbe rivelare un problema ben più serio. Per riconoscere questo tipo di criticità bisogna prestare attenzione a una sorta di "singhiozzo" in fase di avvio. Come riporta Virgilio motori, questo segnale potrebbe nascondere la presenza nel serbatoio di carburante sporco. Le conseguenze di un evento del genere però potrebbero procurare molte anomalie nel veicolo. Di fatto il motore fatica ad accendersi o addirittura non va in fase di avviamento.

A questo punto la cosa migliore da fare è recarsi al più presto da un meccanico. La consulenza di una officina specializzata potrà fugare ogni dubbio sulla qualità del carburante che si trova all'interno del serbatoio. Ma attenzione, può accadere anche che la benzina si sporchi quando si trova già all'interno del serbatoio. E questa circostanza può verificarsi quando si lascia la macchina ferma per un lungo periodo nel box. Infatti il carburante ha una caratteristica chiara: lascia depositi sul fondo del serbatoio.

Quindi la cosa migliore da fare è quella di non lasciare mai ferma l'auto in riserva. In questa situazione la benzina sul fondo è più sporca e dunque non ha il tempo, col serbatoio in riserva, di diluirsi con il resto del carburante presente. Il consiglio è anche quello di utilizzare periodicamente degli additivi per il carburante che vanno a pulire la benzina o il diesel. Inoltre questi additivi sono utili anche per la pulizia della pompa o degli iniettori. Insomma fate molta attenzione al rumore che fa il vostro motore in fase di accensione: potreste pagarne a caro prezzo le conseguenze.





