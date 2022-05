Matteo Bassetti, appello a CartaBianca: "Attenti, dal Sudafrica la variante che resiste ai vaccini"

11 maggio 2022 a

a

a

Il Covid preoccupa ancora. Ospite di CartaBianca su Rai3, Matteo Bassetti. È lui nella puntata di martedì 10 maggio a svelare a Bianca Berlinguer le nuove preoccupazioni. "Bisogna stare attenti - esordisce l'infettivologo del San Martino di Genova - perché in Sudafrica sta girando la variante 4 e 5 che sembrano resistere ai vaccini. È auspicabile vaccinarsi a ottobre con un vaccino aggiornato per queste nuove varianti".

"Epatite acuta per i danni del lockdown". Bassetti, nel mirino c'è Speranza? "Com'è ridotto il nostro sistema immunitario"

Nonostante la quasi certezza che queste due sottovarianti sfuggano alle immunità, compresa quella naturale, bisogna evitare eccessivi allarmismi. "Bisogna dire che in Sudafrica - diceva qualche giorno fa - i dati ci dicono che c'è un aumento dei contagi, ma a livello di gravità siamo di fronte a una malattia che normalmente è più lieve rispetto a quello che avveniva con le altre varianti Omicron, con una durata di ricoveri più breve e meno quadri gravi".

"Mascherine, un tema politico: adesso basta". Bassetti, gli 'schiaffoni' al dittatore-Speranza

Per questo è meglio evitare di "fare terrorismo", mettendo da parte anche le mascherine. "Vanno usate quando serve - conclude -, vedo tante persone che hanno mascherine in tasca e nelle borsette che risalgono alle guerre puniche. Il problema non è avere la mascherina ma usare questo strumento quando ha senso". E all'aperto per Bassetti non ha senso.

"Da due anni, la responsabilità di queste scelte è unica": follia-Covid, l'ira di Bassetti travolge Speranza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.