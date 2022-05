Sindrome di Muller-Weiss, il male oscuro che ha colpito Nadal: atroci sofferenze, di cosa si tratta

13 maggio 2022 a

a

a

La patologia che ha colpito il tennista Rafael Nadal si chiama sindrome di Muller-Weiss. Si tratta di una displasia dello scafoide tarsale, deformità di una delle ossa situate nella parte centrale del piede, essenziale per la sua mobilità. È una malattia rara, degenerativa, difficilmente curabile e il più delle volte inoperabile. Nadal, insomma, dovrà conviverci per sempre e per tutta la vita. Chi ha questa malattia soffre di dolore significativo e progressivo accompagnato da deformità ossea che portare all’artrosi.

Jannik Sinner, la vergogna di chi vomita presunzione sul tennista: voi cosa avreste fatto?

Spiega il dottor Umberto Alfieri Montrasio dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano al Corriere della Sera che "la malattia non è frequente, colpisce prevalentemente soggetti tra i 40 e i 60 anni, con netta prevalenza femminile. La patologia ha probabilmente un esordio in età pediatrica, risulta asintomatica e si manifesta di solito in età adulta". Quindi Nadal è un caso eccezionale visto che è un uomo e che le prime manifestazioni della patologia risalgono a quando aveva 18 anni.

Jannik Sinner si ritira e fugge, è il caos: "Pazzesco, senza rispetto". Travolto per la prima volta in vita sua

Le cause della malattia sono ancora ignote. "Abbiamo una serie di ipotesi e una di queste è che l’osso scafoide vada in necrosi per mancanza di vascolarizzazione per cause primitive o post-trauma; altri parlano di un processo anormale di ossificazione dello scafoide in età pediatrica e qualcuno altro sostiene che si tratti di una malformazione dello scafoide che successivamente va incontro a questa patologia", conclude il medico. "Infine studi spagnoli, non recenti, parlano di possibili carenze alimentari".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.