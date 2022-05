Dal 6 luglio scatta il nuovo obbligo sulle auto: cosa serve a bordo (e chi riguarda)

20 maggio 2022 a

Novità importante per tutti gli automobilisti. Da luglio infatti entrerà in vigore un nuovo regolamento Ue (2019/44) che di fatto andrà a dare indicazioni precise sui sistemi avanzati per la sicurezza dei veicoli e la protezione dei passeggeri. Dal 6 luglio scatta l'obbligo di installazione della scatola nera su tutti i veicoli di nuova omologazione Ue. Come ricorda Virglio Motori, tutti i costruttori dovranno adeguarsi alle direttive con l'inserimento della black box. L'entrata in vigore delle nuove regole avverrà in due fase: la prima è appunto a luglio 2022, la seconda entro luglio 2024. Infatti dal 7 luglio 2024 la scatola nera sarà prevista per tutte le auto di nuova immatricolazione.

Ricordiamo, per non fare confusione, che l'obbligo di scatola nera non è ancora previsto per tutte le auto che sono già in circolazione, ma potrebbe scattare l'uso del nuovo dispositivo sui mezzi già su strada nel prossimo futuro.

Al momento in Italia il 23 per cento dei veicoli assicurati ha una scatola nera. Il dispositivo di fatto rileva tutti i dati che riguardano ad esempio la collisione con un altro veicolo. Inoltre viene rilevata l'esatta posizione su strada dell'auto al momento dell'impatto. Insomma le novità sul fronte sicurezza non si fermano. E gli automobilisti, come anche i produttori di auto, dovranno adeguarsi.

