Rompicapo, vedi le tre noci di cocco? L'immagine che sta facendo impazzire il mondo

Nuovo rompicapo. L'ultimo, disegnato dal fumettista ungherese Gergely Dudas, vede tanti orsi. La sfida? Trovare le tre noci di cocco nascoste. Una durissima prova per gli utenti del web che in queste ore stanno impazzendo per risolvere l'ultimo dei tanti "cerca e trova". Per rendere ancora più difficile la soluzione, il suo autore ha voluto inserire all'interno dell'immagine alcuni panda, orsi polari, orsi che indossano un papillon e un cappello. Insomma, tutti modi per distrarre l'attenzione.

E se dopo qualche minuto ancora non siete giunti alla fine, ecco un aiutino: le tre noci di cocco sono dello stesso colore della maggior parte degli orsi, cioè marrone, e questa sfida è stata più difficile perché anche le noci di cocco hanno occhi e bocca proprio come gli animali. Qui sotto la soluzione:

