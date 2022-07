Unghie, le avete così? Pessimo segnale: che malattia grave possono nascondere

02 luglio 2022 a

Lo stato di salute delle unghie rivela molto sulla salute di una persona in generale. Modifiche dello spessore, del colore e della consistenza possono infatti segnalare la presenza di una malattia, anche grave, prima ancora che ne compaiano i sintomi. Da una semplice carenza di vitamine a malattie più gravi come cancro e diabete, ecco cosa possono comunicarci le nostre unghie.

Per esempio, rivela Bitzquotidiano, chi soffre di diabete potrebbe notare che le unghie assumono una tonalità giallastra. "Spesso questa colorazione ha a che fare con la scomposizione dello zucchero e il suo effetto sul collagene nelle unghie", si legge su Healthline: "Questo tipo di ingiallimento non è dannoso. Non ha bisogno di essere curato. Ma in alcuni casi, l’ingiallimento può essere un segnale di un’infezione dell’unghia".

"Molte malattie comuni sono segnalate dall’aspetto delle unghie", spiega l’esperta Elizabeth Salada. "È bene essere consapevoli di eventuali cambiamenti della forma dell’unghia, spessore, consistenza, il colore e se separata dal letto ungueale. Anche un leggero rossore nella parte inferiore a volte è un sintomo di diabete".

"Lo scolorimento bianco/giallo/verdastro e l’ispessimento all’estremità dell’unghia si diffondono gradualmente fino a coinvolgere l’intera unghia che può essere spessa e fragile", osserva Practical Diabetes. Il sito sanitario britannico sottolinea quindi l'importanza di riconoscere questi primi segnali per prevenire e diagnosticare subito una malattia.

