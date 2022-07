Omicron 5, "il virus passa sotto i radar": ecco perché ora è più facile reinfettarsi

10 luglio 2022 a

a

a

L'ondata estiva del Covid non lascia in pace nessuno. La variante contagiosa che sta rendendo difficile l'estate di molti italiani è la Omicron 5. Una variante che, stando a diversi studi, "può reinfettarti ogni mese". Le ricerche, condotte in vari Paesi - dagli Usa all'Australia -, lo hanno confermato: non bastano più 3 dosi e un'infezione per essere immuni.

Omicron 5 e vaccino, chi rischia di morire 7 volte di più: report-choc

"Quello che stiamo vedendo è un numero crescente di persone che sono state infettate da BA.2 e poi sono state infettate dopo quattro settimane - ha spiegato Andrew Roberston, responsabile sanitario dell'Australia occidentale, a News.com - Quindi in sei/otto settimane stanno sviluppando una seconda infezione, e questo è quasi sicuramente BA.4 o BA.5". Proprio per questo gli studiosi tendono a parlare adesso del ceppo "più trasmissibile e potente" visto finora.

Virus Marburg, i rigurgiti di sangue: scatta la psicosi, ecco come colpisce

Della stessa opinione è David Montefiori, professore allo Human Vaccine Institute presso la Duke University Medical Center, che in un'intervista a NBC News ha detto: "La nuova variante sta prendendo il sopravvento, quindi chiaramente è più contagiosa delle precedenti varianti di Omicron". Il professore di immunologia Danny Altmann poi ha aggiunto: "L'infezione da Omicron è stata uno scarso potenziatore dell'immunità all'ulteriore nuova Omicron. È una specie di virus stealth che passa sotto il radar".

Omicron 5 colpisce di notte, il nuovo sintomo: come riconoscerlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.