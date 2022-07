Agenzia delle entrate, il messaggio fake che svuota il conto corrente

15 luglio 2022 a

a

a

Attenzione a questa mail. L'Agenzia delle entrate-riscossione segnala infatti nuovi tentativi di truffa via e-mail (phishing), eseguiti mediante l'invio di messaggi di posta elettronica che hanno come mittente [email protected] e che sono falsamente ma facilmente riconducibili all'ente di riscossione. Lo rende noto l'Agenzia delle entrate-riscossione in un comunicato.

Nelle e-mail che hanno questo mittente vengono comunicate informazioni in merito a una ricevuta di pagamento e il numero della relativa transazione, con l'invito a visualizzare la documentazione cliccando su un link apposito oppure accedendo a un file allegato, avvisa l'Agenzia delle entrate.

Carte di credito salvate e prosciugate su Google Chrome: cosa sta succedendo

La quale spiega di essere "assolutamente estranea all’invio di questi messaggi e raccomanda ai destinatari di non tenerne conto, di non cliccare sui link presenti, di non aprire gli allegati e di eliminarli immediatamente".

Il phishing, spiega la polizia postale sul suo sito, "è una particolare tipologia di truffa realizzata sulla rete Internet attraverso l’inganno degli utenti. Si concretizza principalmente attraverso messaggi di posta elettronica ingannevoli: una e-mail, solo apparentemente proveniente da istituti finanziari (banche o società emittenti di carte di credito) o da siti web che richiedono l'accesso previa registrazione (web-mail, e-commerce ecc.)".

Il "metodo del lama": così vi fregano tutti i soldi al bancomat, il gesto choc sullo schermo

Il messaggio, si legge ancora, "invita, riferendo problemi di registrazione o di altra natura, a fornire i propri riservati dati di accesso al servizio. Solitamente nel messaggio, per rassicurare falsamente l'utente, è indicato un collegamento (link) che rimanda solo apparentemente al sito web dell'istituto di credito o del servizio a cui si è registrati. In realtà il sito a cui ci si collega è stato artatamente allestito identico a quello originale. Qualora l'utente inserisca i propri dati riservati, questi saranno nella disponibilità dei criminali". Quindi mai cliccare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.