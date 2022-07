Oroscopo, la profezia: i 3 segni zodiacali che avranno un luglio da incubo

16 luglio 2022 a

a

a

Luglio è uno dei mesi più caldi dell'anno. Tra afa e temperature in ascesa la vita di tutti giorni, soprattutto per chi non è in vacanza si fa pesante. Ma questo periodo dell'anno viene toccato da vicino dal passaggio della Super Luna che è avvenuto lo scorso 13 luglio. E di fatto almeno tre segni zodiacali potrebbero subire conseguenze. Come riporta l'oroscopo di Supereva, i tre segni che avranno un luglio molto difficile sono Toro, Vergine e Capricorno.

Ad essere colpita maggiormente è la sfera emotiva. Infatti per i segni di terra la stagione del Leone è quella più rischiosa. Hanno un temperamento più tranquillo e vorrebbero evitarla del tutto. Ne deriva dunque un periodo abbastanza incerto che però può essere sfruttato per stare fermi e ricaricare le batterie. Un periodo in cui ritrovare se stessi. Spesso questi tre segni tendono a trascurare la propria personalità, il loro lato più intimo. E questo periodo che si sta per aprire con il Sole in Leone potrebbe essere decisivo per mettere a posto qualcosa che non ha trovato la giusta collocazione.

Per il Toro ad esempio è fondamentale sentire sulla pelle una vita familiare attiva. Per la Vergine è il momento di mettersi a riposo attendendo che arrivi la stagione giusta per ritrovarsi. Il Capricorno infine potrebbe usare questa finestra per esprimere le sue opinioni se non si sente ascoltato.

