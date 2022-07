Clima impazzito, tornado in arrivo in Italia: "Quali regioni saranno colpite"

21 luglio 2022 a

a

a

Tornano i tornado nell'area mediterranea, e in Italia in particolare. Ormai infatti, con i cambiamenti climatici in atto, non sono più eventi rari. Un lavoro condotto dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac), pubblicato su Amospheric Research, conferma l'esistenza di specifiche aree maggiormente affette da tornado di forte intensità. Una di queste è rappresentata dalle regioni centrali che si affacciano sul Tirreno, il Lazio in particolare. Altre zone particolarmente colpite in Italia sono le regioni sud-orientali (Puglia e Calabria) e la pianura Padana, come messo in luce anche da precedenti lavori degli stessi autori. Con questo lavoro sono stati analizzati 32 anni di dati (1990-2021) e 445 tornado su tutta Italia.

Trenord, "fa troppo caldo": 50 treni cancellati e pendolari a piedi, si scatena il caos

"L'intensificazione di tali fenomeni, nel corso degli anni, è condizionata anche dal cambiamento climatico in atto, essendo confermato che esistono delle forzanti specifiche, come la temperatura superficiale del mare, con un ruolo importante nello sviluppo di tali eventi", spiega Elenio Avolio del Cnr-Isac, "le regioni centrali tirreniche Italiane possono essere definite come un hot-spot per i tornado nell'area mediterranea". "Le regioni centrali tirreniche Italiane possono essere definite come un hot-spot per i tornado nell’area mediterranea", aggiunge Avolio parlando con il Messaggero. "Per quanto riguarda il Tirreno le condizioni atmosferiche medie sono caratterizzate da un'area di bassa pressione sull’Italia nord-occidentale, sia in quota che in superficie, e da venti al suolo sud-occidentali in grado di trasportare aria più calda della media verso le regioni colpite".