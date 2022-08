Ufo nei cieli italiani, il tam tam: "Quei punti luminosi in fila"

21 agosto 2022 a

Una misteriosa linea retta di puntini luminosi che si muoveva ha provocato un tam tam sui social: "Sono Ufo?"", chiede qualcuno. "Armi misteriose?" domanda qualcun altro. Niente di tutto ciò. In realtà, infatti, si trattava di un "trenino" di satelliti di Starlink, l'azienda di Elon Musk, un programma messo a punto per creare un accesso globale a Internet a banda larga grazie a una costellazione di satelliti. Inizialmente dovevano essere 12mila a una quota tra 1.100 e i 1.300 chilometri di altitudine. Poi, però, come riporta il Corriere della Sera, SpaceX ha optato per il lancio di un primo gruppo di 1.600 satelliti a un'orbita inferiore (550 chilometri). Questi vengono mandati in orbita terrestre bassa (LEO) dai razzi Falcon 9 di SpaceX e una volta in posizione comunicano con stazioni collocate a Terra. Lo scopo di Musk è dare la possibilità di accesso a Internet in qualunque luogo del pianeta,

Al momento esistono abbonamenti a Internet via satellite, in orbita geostazionaria. Una soluzione che però ha lo svantaggio del ritardo nella comunicazione, dovuta all'altitudine di 36mila chilometri contro i 500-1.300 di Starlink.

Il servizio commerciale di Starlink è già attivo anche in Italia e costa 99 euro al mese.

Quello che hanno visto gli italiani in cielo dunque non erano Ufo ma i 53 satelliti Starlink mandati in orbita dopo l'ultimo lancio di SpaceX avvenuto il 19 agosto scorso.