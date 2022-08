Samantha Cristoforetti sconvolta: cos'ha visto nello spazio profondo

22 agosto 2022 a

Samantha Cristoforetti si trova ancora nello spazio con la Missione Minerva, partita lo scorso 27 aprile: l'astronauta italiana sta avendo modo di vivere momenti indimenticabili, che poi condivide con tutti sui social. Le foto pubblicate ieri dalla Stazione Spaziale Internazionale hanno attirato parecchia attenzione. Di cosa si tratta? Lo spiega lei stessa su Twitter: "Le aurore più sbalorditive che io abbia mai visto". A corredo delle immagini sorprendenti.

Il viaggio della Cristoforetti dovrebbe durare cinque mesi. Nel frattempo, però, l'astronauta ha già avuto modo di collegarsi con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di fare anche una storica passeggiata spaziale per delle attività di manutenzione. Tra tutte le immagini pubblicate finora su Twitter, quelle che ritraggono l'aurora sono forse le più incredibili. Negli scatti colpisce il verde brillante che poi si trasforma in rosso.

Leggendo gli hashtag usati da Cristoforetti su Twitter, si capisce che quella ripresa e postata sui social non è l’aurora boreale - che si può ammirare nel Nord Europa - ma quella australe, cioè quella che si sviluppa attorno al Polo Sud e avvolge il continente dell’Antartide. L'astronauta ha spiegato di non averne mai viste così "in oltre 300 giorni passati nello spazio". Il merito sarebbe della recente e intensa attività del Sole.