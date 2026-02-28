Iran, Ilaria Salis: "Attacchi criminali condotti dall’asse fascio-genocidario"

Anche Ilaria Salis commenta l'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran. E ancora una volta non può non insultare quelli che definisce l'asse "fascio-genocidario". "Gli attacchi criminali condotti dall’asse fascio-genocidario Stati Uniti e Israele non hanno nulla a che vedere con il sostegno al popolo iraniano oppresso dal regime. Diritti e libertà non c’entrano nulla. In gioco ci sono esclusivamente equilibri di potenza, controllo delle risorse, egemonia geopolitica - scrive su X l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana -. È una sporca guerra di predazione e sottomissione, condotta in aperta violazione del diritto internazionale e priva di qualsiasi legittimità. L’Italia deve rifiutare questa guerra e non contribuirvi in alcun modo, neppure indirettamente o con il più piccolo gesto di sostegno. Il Governo Meloni non provi a trascinarci in questo disastro - che nelle prossime ore e nei prossimi giorni potrebbe ulteriormente estendersi - per compiacere, ancora una volta, Trump e Netanyahu".