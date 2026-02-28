Pierre Kalulu, la rivelazione su Bastoni: "Spero che tra sei mesi..."

"Nuovo protocollo Var? Tutte le regole che possono aiutare il calcio, migliorarlo, mi portano a essere d’accordo. Mi dispiace esserne stato protagonista". Così il difensore della Juventus Pierre Kalulu intervenuto in conferenza stampa, al posto dell'allenatore Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro la Roma in campionato, tornando sui fatti di Inter-Juventus e il nuovo protocollo Var approvato oggi dall'Ifab.

Alla domanda se ha avuto contatti con Bastoni e come si comporterà al prossimo confronto, il terzino francese ha detto: "Con Bastoni non c'è stato alcun contatto, non ci parlavamo tantissimo prima e spero che tra sei mesi avrò avuto successi che mi avranno fatto dimenticare questo episodio. Non mi aspetto qualcosa da lui, penserò solo alla partita". Infine sulla mancata grazia da parte della Figc, ancora Kalulu ha detto: "La cosa che mi ha dato più fastidio sarà sempre il risultato finale, perché la squadra viene sempre prima di tutto. Non c'è una cosa che mi ha fatto male di più di altre".