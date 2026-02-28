Libero logo
Pierre Kalulu, la rivelazione su Bastoni: "Spero che tra sei mesi..."

di
sabato 28 febbraio 2026
"Nuovo protocollo Var? Tutte le regole che possono aiutare il calcio, migliorarlo, mi portano a essere d’accordo. Mi dispiace esserne stato protagonista". Così il difensore della Juventus Pierre Kalulu intervenuto in conferenza stampa, al posto dell'allenatore Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro la Roma in campionato, tornando sui fatti di Inter-Juventus e il nuovo protocollo Var approvato oggi dall'Ifab.

Alla domanda se ha avuto contatti con Bastoni e come si comporterà al prossimo confronto, il terzino francese ha detto: "Con Bastoni non c'è stato alcun contatto, non ci parlavamo tantissimo prima e spero che tra sei mesi avrò avuto successi che mi avranno fatto dimenticare questo episodio. Non mi aspetto qualcosa da lui, penserò solo alla partita". Infine sulla mancata grazia da parte della Figc, ancora Kalulu ha detto: "La cosa che mi ha dato più fastidio sarà sempre il risultato finale, perché la squadra viene sempre prima di tutto. Non c'è una cosa che mi ha fatto male di più di altre".

Giovanna Botteri, "Kalulu un neretto": la gaffe svela l'ipocrisia della sinistra

Spiace per Giovanna Botteri. È una collega simpatica e d’esperienza. Forse un po’ ideologica, ma cert...

"Spalletti? Questa è una tematica della società e non posso parlarne. Posso parlare per tutta la squadra, perché noi ci sentiamo bene e ci piace il nostro modo di giocare. Siamo felici ma non dipende da me", ha poi spiegato l'ex difensore del Milan.

Seria A, disastro continuo al Var: come è stata falsata la corsa-Champions

Sarà mica colpa della pirateria se l’interesse e gli ascolti dell’orrido calcio sono in caduta libera...
Dopo il Bodo Inter, vincere e dirsi addio: cosa sta per succedere

Dibattito infuocato Inter, Fabio Caressa spiana Beppe Bergomi: "Non puoi negarlo"

La Vecchia Signora Luciano Spalletti al bivio: Juventus, che cosa sta succedendo

