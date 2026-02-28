Dal pelo al peso: i problemi comuni che affliggono i gatti

Aumento di peso I gatti sono animali attivi di natura e, per mantenersi in salute, hanno bisogno di svolgere frequente attività fisica e mentale. Si possono pianificare durante il giorno brevi, ma variegate attività, stimolando la loro curiosità ed evitando che il contesto domestico diventi noioso. Una casa poco stimolante potrebbe tenerli inattivi e portarli ad aumentare di peso; la noia è una delle prime cause di obesità in quanto porta l’animale ad avere sempre fame. Come inizio, cinque minuti di gioco per due volte al giorno possono sicuramente aiutare. È da considerare anche che i gatti che vivono in casa hanno bisogno di un terzo di calorie in meno rispetto ai loro simili che vivono all’aperto.

Perdita di pelo La dermatofitosi, meglio conosciuta come tigna, è una delle principali cause di perdita del pelo nei gatti. Si tratta di una micosi altamente contagiosa e la trasmissione avviene tramite contatto diretto o indiretto, con possibilità di esse re contratta anche dall’uomo. Bisogna prestare attenzione alla eventuale presenza di specifici segni che presenta l’animale, come lesioni cutanee, pelo rado a chiazze e macchie rosse e squamose. L’infezione può durare diversi mesi e, nella maggior parte dei casi, si risolve spontaneamente, ma comunque è utile intervenire con terapie volte a ridurre il contagio.

Infiammazioni delle vie urinarie I gatti sono soggetti a disfunzioni delle vie urinarie e preservarle consente di rimuovere correttamente gli scarti prodotti e non danneggiare i reni. Tra le problematiche più comuni troviamo infiammazioni, calcoli e ostruzioni. Una delle principali cause è dovuta alla formazione e accumulo di cristalli, naturalmente presenti nell’urina, che non vengono smaltiti correttamente. Questo può essere favorito anche dal fatto che i gatti tendono a bere poco e, dunque, per soggetti fragili come gli anziani, sono consigliati alimenti umidi che contengono una maggiore quantità di acqua e stimolano la diuresi.

Attenzione alla digestione Repentini cambi di abitudini e di alimentazione possono portare a una ridotta capacità digestiva con chiari segni come vomito e rigurgito frequenti, diarrea, rifiuto di cibo, perdita drastica del peso. A questo possono contribuire anche le parassitosi intestinali, molto comuni nei felini, come la giardia che è trasmissibile anche all’uomo. Attenzione anche ai boli di pelo, soprattutto per i gatti con una vita molto sedentaria e che dedicano molto tempo alla pulizia del manto. I peli vengono solitamente espulsi con le feci, ma un quantitativo elevato potrebbe agglomerarsi nel tratto digerente; una evidente difficoltà nel deglutire potrebbe essere una chiara evidenza della loro presenza.

*Addestratore cinofilo Enci