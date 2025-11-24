Complotti freschi: Kennedy, Carlo III e Astrosamantha

Nel 2024-25 sono nate e si sono diffuse nuove teorie del complotto a livello mondiale. Ecco di seguito alcune delle più rilevanti e discusse. Teorie legate al “Nuovo Ordine Mondiale” e “Grande Reset”: sono tornate in auge, alimentate dal boom della intelligenza artificiale collegato ai piani delle Nazioni Unite e alle politiche climatiche internazionali. Il concetto di Grande Reset è stato rilanciato anche dalla propaganda russa, con l’idea che élite mondiali stiano pianificando un nuovo ordine sociale ed economico.

Molto più divertente è il tema messianico applicato a JFK. È infatti nata la teoria secondo cui il presidente americano John F. Kennedy non sia stato ucciso a Dallas. Anzi, non è morto e tornerà ad aiutare Donald Trump. È una storia che circola nei gruppi QAnon che per ora si devono accontentare del nipote di JFK, il no-vax Bob Jr. Ci sono poi teorie cospirazioniste attorno a eventi politici, scientifici o tecnologici. Dall’idea che viviamo in una simulazione (Matrix), a nuove versioni delle scie chimiche, al controllo psicologico di massa tramite social e vaccini, molte delle vecchie teorie sono state aggiornate nel 2025.

*** Sui social, specialmente in Italia, ha circolato una teoria secondo cui il 3 novembre sarebbe iniziata una guerra mondiale. Non è stato così, ma più difficile smontare la narrazione surreale secondo la quale Re Carlo III di Gran Bretagna sarebbe un vampiro, o comunque un essere non umano che si mantiene in vita da secoli tramite rituali segreti. Alcune varianti sostengono che discenderebbe da antiche dinastie dell’Europa orientale associate al mito del principe Dracula. A suffragare la tesi vengono segnalati: l’aspetto fisico del re (la sua pelle chiara); i legami della famiglia reale Windsor con Vlad III di Valacchia (parzialmente veri genealogicamente); oppure fotografie uscite non benissimo del monarca, che ricordiamo ha avuto un tumore alla prostata, immagini reinterpretate come «prove di immortalità» o «occhi non umani». Carlo, poi, a causa di problemi circolatori, appare talvolta con le mani gonfie e arrossate: sarebbero indice di «sete di sangue».

*** Samantha Cristoforetti è una invenzione. L’astronauta non è mai esistita davvero o quanto meno non è mai stata nello spazio. I sostenitori citano riflessi, tagli video o cambi di tuta come “indizi” di set cinematografici. In realtà, le sue missioni sono documentate da ESA e NASA, con registrazioni, telemetria e testimonianze. Una versione all’amatriciana dello sbarco fasullo sulla Luna.