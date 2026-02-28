Iran, Guido Crosetto bloccato a Dubai: sospesi i voli

Il ministro della difesa Guido Crosetto si trova a Dubai con la propria famiglia in attesa che riaprano i voli, momentaneamente sospesi per l'attacco in Iran, per tornare in Italia. Il ministro era partito ieri da Roma con un volo civile per andare a prendere la propria famiglia e poi con loro fare rientro. "In queste ore particolarmente delicate sto seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione nell'area mediorientale, in stretto coordinamento con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Governo e con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, che hanno ribadito con chiarezza la necessità di favorire ogni iniziativa diplomatica utile alla de-escalation". È quanto aveva scritto il ministro della Difesa sul suo profilo X, nelle ore dell'attacco di Usa e Israele.

E ancora: "Sono in costante contatto con i Ministri della Difesa dei Paesi alleati, dell'area e con il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti, nell'ambito di un dialogo continuo e responsabile volto a monitorare pienamente gli sviluppi in atto - aveva aggiunto -. L'obiettivo condiviso è evitare ogni spiralizzazione del conflitto. È infatti evidente come vi siano tentativi di estendere il coinvolgimento di ulteriori attori: proprio per questo il coordinamento internazionale e l'azione diplomatica restano fondamentali".

Crosetto ha sottolineato che "l'Italia continua a sostenere con determinazione il dialogo politico, il rispetto del diritto internazionale e ogni iniziativa capace di riportare stabilità e sicurezza nell'area, tutelando al tempo stesso i nostri connazionali e gli interessi nazionali ed il personale della Difesa dispiegato nell'area Mediorientale. Stiamo operando con senso di responsabilità, equilibrio e unità d'azione insieme ai nostri alleati e partner internazionali affinché la crisi resti circoscritta e si creino le condizioni per una progressiva riduzione delle tensioni". Continueremo "a monitorare la situazione con la massima attenzione, mantenendo un impegno costante a favore della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità del Medio Oriente".