Sanremo 2026, botta e risposta Pausini-Bubbico: "Chiamami maestra"

A Sanremo 2026, in occasione della serata dedicata alle cover, non è passato inosservato il botta e risposta tra Laura Pausini e Carolina Bubbico. Il tutto è iniziato quando la Pausini ha annunciato il duetto di Ditonellapiaga e TonyPitony, come da scaletta. Ma, quando si è rivolta alla direttrice d'orchestra chiamandola "maestro", la Bubbico ha risposto stizzita: "Chiamami maestra". E la conduttrice ha cercato di raddrizzare il tiro: "Ah, preferisci maestra? Finalmente. Va bene". Quindi ha ripetuto apportando la correzione richiesta. "Allora dirige la Maestra Carolina Bubbico". E ha lasciato spazio a Ditonellapiaga e TonyPitony, che hanno infiammato l'Ariston sulle note di The Lady is a tramp.
Eppure i telespettatori sembrano stare dalla parte della Pausini: "Adesso anch'io: quando mi chiamano pilota, mi incazzo e dico di chiamarmi piloto. Non sanno più cosa fare. Hanno stancato, anzi sfiancato", "Boh alla fine è solo un problema dí provincialismo linguistico. Ci sono nomi che nella lingua italiana dí possono declinare al femminile ma ti fanno pensare a qualcosa di diverso. In altre lingue il femminile non c’è e quindi si usa il maschile. Sta storia ha un po' stancato", sono solo alcuni dei commenti piovuti su X.
Ma chi è Carolina Bubbico? Si tratta di una cantautrice, pianista, compositrice e direttrice d'orchestra nata a Lecce nel 1990. Attiva sulla scena musicale dal 2011, quando ha esordito con il progetto in solo "One girl band". Si è esibita in festival italiani e internazionali molti importanti, tra cui i Blue Note di Milano, Tokyo e Pechino al fianco di Nicola Conte.
la Maestra Carolina Bubbico che manda a cagare Pausini "dirige il Maestro"...— Sirio (@siriomerenda) February 27, 2026
chissà la capatrena Meloni come va?#Sanremo2026 #Sanremo26 #Sanremo #LauraPausini pic.twitter.com/4FQwFevbQT