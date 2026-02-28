Sanremo 2026, botta e risposta Pausini-Bubbico: "Chiamami maestra"

A Sanremo 2026, in occasione della serata dedicata alle cover, non è passato inosservato il botta e risposta tra Laura Pausini e Carolina Bubbico. Il tutto è iniziato quando la Pausini ha annunciato il duetto di Ditonellapiaga e TonyPitony, come da scaletta. Ma, quando si è rivolta alla direttrice d'orchestra chiamandola "maestro", la Bubbico ha risposto stizzita: "Chiamami maestra". E la conduttrice ha cercato di raddrizzare il tiro: "Ah, preferisci maestra? Finalmente. Va bene". Quindi ha ripetuto apportando la correzione richiesta. "Allora dirige la Maestra Carolina Bubbico". E ha lasciato spazio a Ditonellapiaga e TonyPitony, che hanno infiammato l'Ariston sulle note di The Lady is a tramp.