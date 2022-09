Samantha Cristoforetti, orgoglio italiano: prima donna europea a comandare l'Iss

14 settembre 2022 a

a

a

Samantha Cristoforetti è l'orgoglio dell'Italia. L'astronauta dell'Esa sarà presto comandante dell'Iss, diventando così la prima donna europea a prendere il comando della stazione spaziale internazionale. Lo comunica l'Agenzia Spaziale europea in una nota, ricordando che la Cristoforetti assumerà "presto" il ruolo di comandante, subentrando a Oleg Artemyev.

Cristoforetti sarà il quinto comandante europeo della Stazione Spaziale: prima di lei hanno rivestito il ruolo gli astronauti Esa Frank De Winne, Alexander Gerst, il connazionale Luca Parmitano e Thomas Pesquet.

"Sono onorata per la mia nomina alla posizione di comandante e non vedo l'ora di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace in orbita", ha commentato AstroSamantha.

Video su questo argomento Spazio, dalla Nasa le immagini di Giove mai viste prima: cosa spunta

"Congratulazioni a Samantha. La sua nomina è motivo di particolare orgoglio per l'Italia e per l'Europa. Come prima donna europea a ricoprire la carica di comandante della Stazione Spaziale Internazionale, Samantha sarà ancora una volta fonte d'ispirazione per le giovani generazioni", ha detto il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia. "Un incarico di tale valore affidato per la seconda volta a un astronauta di nazionalità italiana è anche la conferma del ruolo e dell'importanza che riveste il nostro Paese nell'esplorazione dello spazio e nelle attività spaziali internazionali. Auguri Samantha da parte di tutta l'Agenzia Spaziale Italiana e dai tuoi concittadini".

Ufo nei cieli italiani, il tam tam impazzito: "Quei punti luminosi in fila"

Prima di Samantha Cristoforetti sono state tre le astronaute, tutte americane, che hanno assunto il comando della Stazione spaziale internazionale Iss. La prima è stata Peggy Annette Wilson, oggi 62enne, che ha guidato la 16esima spedizione nel 2017, Christina Koch, Sunita Lyn Williams, classe 1965 e Shannon Walker che nel 2021 ha condiviso l'incarico di con il collega giapponese Akihiko Hoshide.