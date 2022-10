WhatsApp addio, ecco chi non potrà più usarlo da adesso

29 ottobre 2022 a

Tutti la conosciamo e la utilizziamo quotidianamente. Eppure, l'applicazione di messaggistica più conosciuta al mondo subisce periodicamente dei cambiamenti. È proprio la sua diffusione, infatti, a rendere preoccupante l’ultima notizia: l'ultimo aggiornamento di Whatsapp non è per tutti. L'app ha terminato il supporto ad alcuni smartphone, sui quali non funziona più. La "discriminazione" non avviene in base a un modello specifico, ma in base a un sistema operativo che non viene, appunto, più supportato. Tutti gli smartphone con quel sistema operativo, e che non possono essere aggiornati a quello successivo, non vengono più tollerati dall'app che, di conseguenza, smette di funzionare. Il sistema operativo in questione è iOS 11 e, quindi, gli smartphone sono alcuni iPhone. In altre parole, tutti gli iPhone con un sistema operativo inferiore a iOS 12.

Così, a partire dal 25 ottobre 2022, WhatsApp non funziona più su tutti quegli iPhone dotati di sistema operativo iOS 10 e iOS 11. Per usare WhatsApp su iPhone adesso serve almeno iOS 12. Non tutti gli iPhone, però, possono essere aggiornati a iOS 12: la lista si ferma a iPhone 5 e iPhone 5C, che restano esclusi. Tutti gli iPhone successivi, invece, quelli dal 5s in poi, non avranno problemi. Tuttavia, la novità non dovrebbe essere una sorpresa per gli utenti direttamente interessati in quanto, già da maggio, sono stati informati del cambio di rotta imminente. “Whatsapp non supporterà più questa versione di iOS, per favore vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software per scaricare l’ultima versione di iOS”: questa è la comunicazione che Meta ha trasmesso, tramite un messaggio pop up, ai propri utenti che non hanno un modello recente di iPhone.