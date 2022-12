Oroscopo 2023, la stangata di Artemide: "Il segno destinato a soffrire"

21 dicembre 2022 a

Quali sono i segni fortunati dello zodiaco per il prossimo mese di gennaio? E quali invece sono destinati a soffrire? Ecco le previsioni di Artemide, in un articolo pubblicato su La Gazzetta del Sud.

Ariete - Venere in Acquario "garantirà la socievolezza dei rappresentanti del segno di fuoco. Per loro, gli amici verranno prima di tutto". E Marte in Gemelli "creerà un'atmosfera ancora più favorevole per una comunicazione amichevole". Sarà anche un mese "pieno di viaggi e avventure".

Toro - Gennaio "non andrà troppo liscio. "I pianeti sono in segni ostili per il toro" ma ci sarà "il sostegno di Mercurio e del Sole. Grazie a ciò, la comunicazione con gli altri si svilupperà con successo. Tuttavia, questo non sarà il periodo migliore per fare passi avanti verso i tuoi obiettivi".

Gemelli - "Crisi e trasformazioni" a gennaio, con "cambiamenti interni ed esterni. Devi stare attento nella tua comunicazione. Non tutti saranno pronti ad ascoltare direttamente la verità. Venere e Marte vi sosterranno e creeranno un'atmosfera armoniosa nella vostra unione d'amore".

Cancro - Cambiamenti in vista "nella situazione finanziaria e nella vita personale. Non saranno sempre buoni. Marte continuerà a trovarsi nella casa delle paure, della solitudine, dell'apatia, il che non farà che aggravare la situazione e togliere energia".

Leone - "Buona salute e successo sul lavoro" a gennaio che "promette buone vacanze". Ma Mercurio e Marte retrogradi "avranno un impatto. Non ti permetteranno di fare tutto ciò che hai pianificato".

Vergine - "Potresti incontrare qualcuno con cui una volta hai avuto una relazione romantica" ma la disposizione dei pianeti "non permetterà ai sentimenti di divampare. Più tempo dovrebbe essere dedicato alla famiglia".

Bilancia - "Trambusto del miglioramento della casa. La Bilancia si concentrerà anche sulla cura dei rapporti con i parenti. L'oroscopo di gennaio promette una stretta comunicazione con le persone vicine sugli argomenti più interessanti" e "Sono possibili viaggi da parenti lontani.

Scorpione - "Successo nella comunicazione" ma "nella prima metà di gennaio vale la pena rifiutarsi di viaggiare a causa di Marte nell'ottava casa delle crisi. È anche importante essere attenti a perforare e tagliare oggetti e stare molto attenti sulla strada".

Sagittario - "Tutti i pensieri e le forze saranno diretti a fare soldi. Tutti gli sforzi saranno ripagati se fatti in collaborazione con qualcuno di cui ti fidi". Sono possibili anche "cambiamenti nella vita personale".

Capricorno - "Periodo favorevole per la cura e la prevenzione delle malattie". Il momento più efficace per avviare nuove attività e nuovi progetti sarà la terza decade di gennaio. La vita personale e i sentimenti saranno sullo sfondo".

Acquario - "Vorranno trascorrere del tempo in solitudine. Questo desiderio non dovrebbe essere contrastato". L'attività intellettuale, infatti, "sarà particolarmente fruttuosa questo mese. La vita personale andrà bene".

Pesci - "Soffriranno di una mancanza di energia" e "molte cose rimarranno in sospeso. Dovrai comunicare molto e mostrare più impegno nelle attività commerciali".