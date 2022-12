Tumore allo stomaco, come riconoscerlo dall'occhio

23 dicembre 2022 a

a

a

È stato scoperto un nuovo sintomo che permette di sapere se si ha un tumore allo stomaco. Tutto è partito da un caso clinico, come riporta il Messaggero. Nell'articolo apparso sul Cureus Journal of Medical Science i medici hanno scritto che una donna di 52 anni aveva visto i suoi occhi diventare gialli durante le tre settimane di mal di stomaco continuo. Alla paziente è stato poi diagnosticato un cancro allo stomaco mortale, chiamato adenocarcinoma gastrico.

"Vaccino contro il cancro": l'annuncio che può cambiare la storia

Solitamente se il tumore viene individuato per tempo la cura ha più possibilità di successo. Ma nel caso citato dalla rivista il tumore della donna era cresciuto così tanto che aveva intaccato anche l'intestino, rendendolo perciò incurabile. E causando un blocco intestinale che faceva ingiallire gli occhi della donna: condizione nota come ittero.

"Attenzione all'influenza del cammello": cosa ci aspetta, terribile profezia

L'ittero si manifesta quando c'è un accumulo di bilirubina nel sangue. Si verifica spesso quando le persone hanno condizioni come calcoli biliari o danni al fegato. I medici hanno evidenziato che gli occhi gialli sono un "raro" primo sintomo di tumore allo stomaco. La donna si è sottoposta a un intervento chirurgico per alleviare i suoi sintomi, ma non per curare il cancro. Successivamente è stata dimessa, ma ha rifiutato ulteriori trattamenti con la chemioterapia ed è morta due mesi dopo.