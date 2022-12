Oroscopo 2023, Branko: "Problemi di salute", il segno a rischio

24 dicembre 2022 a

Sorprese per il 2023. A svelare cosa ci aspetterà con l'anno nuovo è Branko. L'astrologo si lascia andare alle previsioni del segno del Gemelli, mese per mese. A gennaio non mancheranno "stimoli interessanti". Complice Venere. Il pianeta infatti incrocia i suoi raggi con Giove e tra l'8 e il 9 duetta con Marte. Dunque buone notizie per il sentimento e per la professione. Altrettanto favorevoli le stelle di febbraio. L'astrologo afferma che si tratta del "momento migliore per un check della vostra situazione complessiva: patrimoniale, finanziaria, lavorativa, fiscale. Persino Venere, pur contraria in Pesci, ha un effetto stimolante, dato che si trova nel settore del successo".

Mese cruciale però è marzo, quando nel cielo si disegneranno nuove geometrie. Ecco poi aprile: "Martedì 11 - prosegue Branko - vi svegliate con un raggio verde che vi accarezza: si tratta della dolce Venere che arriva nel vostro cielo". I giorni più promettenti, quello da cerchiare in rosso, saranno l'11 e il 20. Buoni propositi anche per maggio, mese in cui "Marte è instancabile e attivissimo. Il movimento si intensifica negli ultimi dieci giorni, quando il pianeta dell'energia passa in Leone e inizia la stagione del vostro compleanno". Non delude neppure giugno, con Venere che diventa calda il 5, subito dopo la Luna Piena. Amore, divertimento e tanto lavoro si prospettano per luglio: il vostro Mercurio sino al 27 si impegna al massimo per portarvi vantaggi e opportunità di affari. "Dopo i primi 10 giorni, però, è consigliabile rallentare i ritmi, perché Marte va in quadratura e potrebbe risentirne anche la forma fisica. I giorni più delicati sono 21, 22, 28 e 29".

Si prosegue con agosto, quando il Gemelli dovrà fermarsi un attimo. In particolare, "il giorno di Ferragosto anche la Luna è nel vostro amico Leone e certo qualcosa di bello può accadere. La salute è delicata, ci vuole riposo. Siate prudenti il 24 e il 31". Cautela per settembre, soprattutto intorno al 7, al 15 e al 22. Nulla di preoccupante, già ad ottobre il Gemelli è in ripresa. "Nei primi dieci giorni è proprio l’amore in primo piano: Marte e Venere filano in perfetta armonia - continua l'astrologo -. Dal 9 Venere passa in Vergine e diventa provocante, ma polemica; subito dopo Marte trasloca in Scorpione, segno che per voi tocca la quotidianità, la salute e il lavoro, che forse avete in qualche misura trascurato, impegnati come eravate nella vita affettiva. Lo conferma il vostro protettore celeste, che dopo due mesi in Vergine si sposta in un segno amico". A beneficiare del mese di novembre è invece l’amore. Infine attenzione a dicembre, quando ci saranno tre cambi di Luna difficili (5, 13 e 19).