Oroscopo 2023, bomba-Branko: "Il segno baciato dalle stelle. E a marzo..."

Questo è l'anno del Leone, segno baciato dall'oroscopo 2023. Su Chi, Branko, scrive, mese per mese, le previsioni per questo segno.

Gennaio - II 2023 parte "con una bella spinta dei pianeti, che sollecitano in particolare l'ambito lavorativo". "Sapete farvi apprezzare e questo vi consente di progredire nella carriera. Muovetevi prima del 20, quando il Sole passa in Acquario: avrete le maggiori possibilità di riuscita". Bene anche l'amore "anche se Venere dal 3 al 27 va in Acquario e potrebbe portare motivi di irritazione nel matrimonio".

Febbraio - L'Acquario porta "qualche disturbo stellare", si "accentua la vostra sensazione di fatica, provocata da Urano in Toro e da Saturno in Acquario, transiti che vi complicano la vita da un po'". Per quanto riguarda l'amore Venere "vi attira verso persone diverse da voi per cultura e ambiente. Un bel viaggio farebbe bene anche alle coppie consolidate".

Marzo - "Saturno lascia l'Acquario, quindi l'opposizione, per passare in Pesci, terreno neutro". L'equinozio "vi infonde nuove energie e una ventata d'ottimismo, anche per l'arrivo di Mercurio in Ariete, che imprime un grande sprint alla vita pratica. L'amore è luminoso nella prima metà del mese".

Aprile - Questo mese "non manca di darvi forti stimoli: sino a Pasqua il lavoro abbonda: magari non vi riserva tutte le soddisfazioni che desiderate, ma la vostra fatica non risulterà inutile. Subito dopo Pasqua invece arriva un'ottima novità: Venere va a piazzarsi nel settore delle amicizie e dei nuovi incontri, una promessa d'amore niente male".

Maggio - Il mese del Toro" vi porta una certa pesantezza. Questo segno così concreto non va molto d'accordo con voi, probabilmente perché il suo senso pratico sembra sminuire tutto quanto", eppure, "nel vostro oroscopo il Toro rappresenta il successo, l'ambizione che vi porta in alto e le difficoltà che dovete superare per raggiungere gli obiettivi".

Giugno - "Man mano che si avvicina l'estate il vostro cielo si scalda". Venere, pianeta dell'amore e della bellezza, "starà con voi sino alla prima decade di ottobre, per favorirvi e per farvi sentire desiderati e amati". "Concentrate gli sforzi professionali: le soddisfazioni arriveranno".

Luglio - All'inizio del mese Marte e Venere, "i due innamorati dello zodiaco, procedono appaiati nel vostro segno e assicurano amore intenso e soddisfacente. Dopo i primi 10 giorni, Marte passa in Vergine: l'amore non perde smalto, ma al contrario acquista in confidenza e comprensione grazie all'arrivo di Mercurio nel vostro segno martedì 11". Mercurio," stella degli affari, è nel vostro cielo dall'11 al 27; va veloce, dovete essere pronti a sfruttare il suo slancio per ottenere il massimo".

Agosto - Si tratta del "mese del vostro compleanno. E siete innamorati. Venere insiste nel vostro cielo accanto al Sole, esalta il vostro fascino, vi rende ancora più caldi e simpatici". Ma con questo "Marte un po' spendaccione che vi fa aprire i cordoni della borsa troppo spesso", dovete stare attenti "a non esagerare".

Settembre - "Dovete concentrarvi sulla vita pratica". Marte in Bilancia "vi rende commercianti abilissimi, capaci di piazzare i vostri prodotti dovunque e al prezzo migliore". Settembre è un ottimo momento per riprendere l'attività fisica" anche perché "Venere è golosa e potrebbe farvi eccedere con i cibi saporiti e ben conditi".

Ottobre - "Se avete qualche affare in sospeso muovetevi subito, perché via via il cielo cambia e si avvicina la stagione dello Scorpione, segno autunnale poco compatibile con voi". Inoltre è "consigliabile un certo riguardo per la forma fisica, in particolare a fine mese. Tenete sotto controllo la pressione del sangue" e lo stress.

Novembre - "La maretta in famiglia, già emersa alla fine di ottobre, prosegue nella stagione dello Scorpione, anche se i toni, per fortuna, via via si ammorbidiscono, soprattutto dopo i primi dieci giorni, quando Mercurio torna ragionevole e voi trovate il modo per sdrammatizzare". A fine mese "anche la vostra forma fisica migliora molto".

Dicembre - "Eccovi al termine di questo 2023 ricco di tinte accese. Dicembre è il mese del Sagittario, il segno che vibra in sintonia con il vostro cuore, che vi regala amore, allegria e piaceri. Tutto il mese siete molto vivaci, intraprendenti. L'attività fisica vi fa stare bene ed è consigliabile a tutti i Leone. Marte è magnifico anche per la vita amorosa: le notti invernali si scaldano di pura passione". Il 12 "un incontro partito da una forte attrazione fisica potrebbe sfociare in qualcosa di più importante, se lo vorrete".