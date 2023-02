Tim down, caos-Internet in tutta Italia: sospetti (e ansia per il derby)

05 febbraio 2023 a

La rete italiana è nel mirino? Dopo il lunghissimo stop alle email di Libero e Virgilio, risolto con promesse di ristoro dopo lunghi giorni di disservizio, ecco che vacilla la rete Tim: oggi, domenica 5 febbraio, segnalati continui "down" e malfunzionamenti. I problemi riguardano tutta Italia, con migliaia di segnalazioni da parte degli utenti e delle pagine specializzate.

Le segnalazioni riguardano in particolare l'accesso a Internet da rete fissa degli abbonati Telecom Italia e, in alcune circostanze, anche la rete mobile. La maggior parte dei problemi si concentrano nei centri urbani di maggiori dimensioni: Milano, Roma, Torino, Napoli e Bari. Ad ora, da parte dell'azienda nessuna comunicazione ufficiale: il problema, nel frattempo, persiste.

La rabbia degli utenti è dovuta anche al fatto che ci sono le partite, come Spezia-Napoli: Dazn, in molti casi, non risultava accessibile (e per una volta non è colpa della piattaforma). La speranza è che i problemi vengano risolti al più presto, anche perché in serata ci sarà il seguitissimo derby di Milano tra Inter e Milan, che a differenza della capolista non sarà visibile sul satellite ma solo da chi dispone di una rete internet.

Come detto, il fatto che i problemi registrati da Tim arrivino dopo quelli dei colossi delle email Libero e Virgilio fa montare il sospetto che le nostre infrastrutture siano nel mirino, soggette a un attacco di qualsivoglia natura, circostanza sempre più frequente in tutti i paesi del blocco occidentale da che guerra in Ucraina fa.