Alieni, segnale radio captato nello spazio a 12 anni luce dalla terra

04 aprile 2023 a

La prova della possibile esistenza di forme di vita aliena? Il Daily Mail rilancia la notizia di un segnale radio proveniente da un pianeta ad "appena" 12 anni luce di distanza dalla Terra. A studiare il fenomeno sono stati i ricercatori americani della US National Science Foundation.

Il pianeta in questione è roccioso, come la terra: YZ Ceti b, che orbita attorno alla quasi omonima stella nana rossa YZ Ceti. A infondere un certo ottimismo nei ricercatori riguardo alla possibilità che sul quel pianeta possa svilupparsi una forma di vita intelligente è il fatto che il segnale radio captato implica l'esistenza di un campo magnetico. Si tratta del requisito fondamentale per considerare un pianeta abitabile, in quanto protegge le eventuali forme di vita dal "bombardamento" delle radiazioni cosmiche circostanti.

Secondo gli esperti americani, suggerisce il sito britannico, il segnale radio proveniente da YZ Ceti B potrebbe essere arrivato fino alla Terra in virtù della interazione tra il campo magnetico del pianeta e la stella attorno alla quale orbita lo stesso, con un effetto simile all'Aurora boreale terrestre.

"La ricerca di mondi potenzialmente abitabili o portatori di vita in altri sistemi solari - spiega al Daily Mail Joe Pesce, direttore del programma per il National Radio Astronomy Observatory - dipende in parte dalla capacità di determinare se gli esopianeti rocciosi simili alla Terra hanno effettivamente campi magnetici. Questa ricerca mostra non solo che questo particolare esopianeta roccioso ha, probabilmente, un campo magnetico, ma fornisce un metodo promettente per trovarne degli altri".