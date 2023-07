Caldo-record? Ecco il "metodo egiziano": come dormire di notte senza condizionatore

19 luglio 2023 a

Già, dormire con questo caldo, riposare mentre l'afa ci morde, non è una sfida semplice. Il caldo durante la notte ci mette a dura prova, soprattutto in questi giorni, nella settimana più calda dell'anno. Notti tropicali: temperature alle stelle, umidità inquietante. E insomma se non si ha a disposizione l'aria condizionata sono dolori, quelli veri.

Eppure, c'è un metodo che potrebbe aiutarvi. Si chiama del cosiddetto "metodo egiziano", il quale per dormire bene sfrutta il principio dell'evaporazione.

Nel dettaglio, il "metodo egiziano" consiste nel bagnare un lenzuolo oppure una coperta, il panno va poi strizzato o, meglio ancora, centrifugato in lavatrice per eliminare l'acqua in eccesso. A quel punto potrete utilizzarlo come coperta.

Meglio, però, non entrare in contatto con la parte umida: il consiglio è quello di utilizzare un secondo lenzuolo, da porre sopra il corpo tra voi e il panno bagnato. A quel punto potreste anche aprire le finestre della camera da letto, oppure accendere il ventilatore: lo spostamento d'aria vi garantirebbe maggiore refrigerio.

Come detto, il metodo egiziano sfrutta il principio dell'evaporazione: quando l'acqua evapora, assorbe il calore dall'ambiente circostante riducendo la temperatura. Ultimo accorgimento: se ricorrerete al metodo egiziano, occhio a non bagnare il materasso, meglio proteggerlo a sua volta con un asciugamano o con un altro lenzuolo.